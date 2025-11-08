المتحف المصري الكبير: حجز التذاكر أونلاين في العطل الرسمية ونهاية الأسبوع

قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، إن يوم أمس شهد إقبالًا كبيرًا على زيارة المتحف المصري الكبير، حيث تجاوز عدد الزوار 20 ألف زائر، الأمر الذي استدعى اتخاذ قرار من إدارة المتحف بوقف الزيارة بسبب التكدس.

سلامة الزائرين والآثار

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، قائلًا: "نحن نهتم بالتجربة، وحرصًا على سلامة الزائرين والآثار كان لابد من اتخاذ القرار بالأمس".



وحول النظام الجديد لحجز التذاكر "أونلاين"، قال: "النظام الجديد الذي تم تفعيله اليوم كانت ردود الأفعال عليه إيجابية، وهو للأيام الخاصة بالعطلات الرسمية ونهاية الأسبوع، حيث يتم التحكم في الأعداد من خلال الحجز أونلاين، فلا يكون هناك تدفق كبير للزائرين، لأن الزائر يأتي وهو يعلم أنه سيدخل في موعد محدد ولن يواجه موقفًا مثل أمس عند بلوغ الطاقة القصوى، مما يحقق راحة للطرفين".

كشف أن نظام الحجز أونلاين لن يقتصر على يوم الزيارة فقط، بل سيتم قريبًا تفعيل الحجز بالتوقيت، قائلًا: "يعني الزائر هيبقى عارف يجي الساعة كام، بحيث تكون هناك سهولة وتنظيم أكبر في الزيارة".

واصل: "العطلات الرسمية سيكون الحجز فيها أونلاين وبقية ايام الأسبوع كلا الطريقتين متاحتين شباك التذاكر والحجز أونلاين".