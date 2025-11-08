الوطنية للانتخابات: 8 مرشحين من محافظات الوجه القبلي تواجدوا في الكويت لمتابعة التصويت

كشف المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن نحو 50 مقرًا انتخابيًا تم الانتهاء من التصويت فيها حتى الآن، ولازالت بقية المقار تستقبل المصوتين، نظرًا لاختلاف التوقيتات بين الدول، مؤكدًا أن آخر مقر سيُغلق في الثالثة صباحًا، تمهيدًا لبدء عملية الفرز لرصد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، قائلًا: “توقعنا إقبالًا أكبر في الدول العربية، خاصة في السعودية والكويت والإمارات، لأن الجولة الأولى تشمل 14 محافظة، يغلب عليها محافظات الوجه القبلي، ومن ثم فإن الدول الخليجية تضم جاليات كبيرة من أبناء الصعيد”.

تواصل عمليات التصويت

وأشار إلى أنه حتى هذه اللحظة، وبعد انتهاء التوقيت الرسمي في الكويت، ما زالت اللجنة تواصل عمليات التصويت حتى آخر مواطن مصري موجود داخل السفارة.

محافظات الوجه القبلي

وأوضح أن من أهم مظاهر اليوم هو توجه ثمانية مرشحين من محافظات الوجه القبلي تواجدوا في الكويت لمتابعة التصويت في الخارج، وهذا يدل على وعي المواطن، سواء كان مرشحًا أو ناخبًا، وكونه يتوجه بنفسه يعكس زيادة الوعي الانتخابي وأهمية حصوله على أصوات المواطنين في دائرته داخل الدول العربية.