عمرو أديب للزملكاوية: البسوا الجلابية في ماتش الأهلي وشها حلو

قال الإعلامي عمرو أديب أنا قلت لهم لما دخلت الاستوديو اللي هيضحك، هضربه بالعصاية دي، هذه ثقافتي، ومن حقي أن أستمتع بها بطريقتي، إحنا بتوع الهاند ميد، هو شغل مكن، شايف النعومة والجمال.

وتابع أديب خلال برنامجه «الحكاية» عبر قناة «إم بي سي مصر»، أنا اتبهدلت بنطلونات 30 سنة، النهاردة أنا أشعر بالحرية، أنا حابب اقول مين مصر، هي لحظة ثقافة، لمحة إبداع، شايف الجمال شايف الحلاوة، وحاسس ان الجلابية دي وشها هيكون حلو على الزمالك، هيأثر بكرة على ناصر منسي، وعلى كل اللاعبين".

وقال أديب غنه يشعر أنه ظهوره بهذا الجلباب سيكون فأل حسن بفوز الزمالك على الأهلي غدًا الأحد في نهائي كأس السوبر المصري في الإمارات.

وأضاف: «شامم ريحة النصر، ونادي المليار ممكن يتغلب بكره.. الجلابية البيضاء ممكن تعمل ماتش كويس.. لو الجون لبس جلابية، الكورة مش هتعدي من بين رجليه».

ودعا أديب جماهير الزمالك لارتداء الجلاليب غدًا: «أنا حاسس إن الجلابية دي هتكون وشها حلو على الزمالك بكره في كأس السوبر... بعون الله، بكرة جماهير الزمالك هتفرح».

وكان الإعلامي "عمرو أديب" ظهر لأول مرة بالجلباب المصري "الجلابية" خلال تقديمه برنامجه "الحكاية" مساء السبت.

وقال عمرو أديب أن ذلك ردًا على الجدل الذي أثاره البعض مؤخرًا واعتراضهم على دخول أحد المواطنين للمتحف المصري الكبير مرتديًا الجلباب.

وقال عمرو أديب مرتديًا الجلابية: "لا توجد ملابس مصرية أو مرحلة في تاريخ مصر نخجل منها".

وأضاف : "أشعر سعادة وفخر غير طبيعي وشياكة، وأنا أرتدي الجلابية".

وتابع : "على فكرة الجلابية لم تمت ، ومازالت موجودة في الصعيد والريف المصري، ولكن أولاد المدينة لا يعرفون ذلك، والجميع يحبها وفخور بها، وهي بالمناسبة أصلها فرعوني".