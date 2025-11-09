قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لقطات من مران الزمالك الختامي استعدادًا لمواجهة الأهلي في كأس السوبر |شاهد
بعد زيادتها لـ 1500 جنيه .. طريقة الاستفادة من منحة العمالة غير المُنتظمة 2025
دعماً لمحدودي الدخل.. 70 مليون زجاجة زيت مُدعّمة على بطاقات التموين بسعر 27 جنيهًا |فيديو
أجواء استثنائية.. نجوم الأهلي يُوجّهون رسالة شكر لـ الإمارات قبل نهائي السوبر المصري
استمرار الصمت الدولي يُضاعف الكارثة.. مسئول بدارفور: المتمردون يقومون باحتلال استيطاني في السودان
عزة مصطفى: احنا محتاجين أحزاب جديدة ومؤثرة في الشارع
تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان
بالأسماء.. مصرع اثنين وإصابة 10 آخرين في انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمي بالمنوفية
عمرو الحديدي: الأهلي يفتقد لتواجد إمام عاشور.. و«القمة» تكتب دائمًا شهادة ميلاد العديد من النجوم
نادر العشري: مباراة الأهلي فرصة كبيرة لـ«عبدالرؤوف».. والعامل البدني سيحسم المواجهة
رؤية مُعاصرة.. عمرو يوسف: «السلم والثعبان 2» مرجع للعلاقات العاطفية |فيديو
باسم مرسي: 4 لاعبين كبار في الزمالك رفضوا عودتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسهل طريقة للوصول إلى المتحف المصري الكبير.. خطوط المواصلات الجديدة والقديمة

أسهل طريقة للوصول إلى المتحف المصري الكبير 2025.. خطوط المواصلات والمواصلات الجديدة
أسهل طريقة للوصول إلى المتحف المصري الكبير 2025.. خطوط المواصلات والمواصلات الجديدة
عبد الفتاح تركي

أسهل طريقة للوصول إلى المتحف المصري الكبير .. يُعد المتحف المصري الكبير أحد أهم المشاريع الثقافية في العالم وأكبر متحف أثري مغطى على مستوى العالم، حيث أصبح معلمًا حضاريًا وسياحيًا بارزًا في مصر والعالم. 

ومع اقتراب التشغيل الكامل له في عام 2025، يتساءل كثيرون من الزوار عن أسهل الطرق للوصول إلى المتحف المصري الكبير، سواء عبر وسائل النقل العام أو الخاصة أو من خلال خطوط النقل الجديدة التي خصصتها الدولة لخدمة الزوار المصريين والسياح.

واقرأ أيضًا:

المتحف المصري الكبير

موقع استراتيجي قرب الأهرامات

يقع المتحف المصري الكبير على بُعد نحو 2 كيلومتر فقط من هضبة أهرامات الجيزة، في موقع استراتيجي على طريق القاهرة – الفيوم، ويطل على منظر بانورامي رائع لأهرامات خوفو وخفرع ومنقرع.

اختيار هذا الموقع لم يكن صدفة، بل جاء ليُكمل منظومة السياحة الأثرية في منطقة الجيزة، بحيث يربط بين المتحف، الأهرامات، والمتحف المفتوح الجديد الذي يضم مسارات المشي والدراجات.

وقد ساهم هذا الموقع في جعل المتحف مركزًا لالتقاء مختلف وسائل النقل الحديثة، حيث تم إنشاء شبكة طرق ومحاور رئيسية جديدة تُسهِّل حركة الوصول إليه من جميع مناطق القاهرة الكبرى.

المتحف المصري الكبير

الطرق الرئيسية المؤدية إلى المتحف

يمكن الوصول إلى المتحف المصري الكبير بسهولة من عدة اتجاهات، أبرزها:

  • من وسط القاهرة: عبر محور 26 يوليو ثم الطريق الدائري نزولًا إلى مخرج ميدان الرماية، ومنها إلى مدخل المتحف مباشرة.
  • من المعادي وحلوان: عبر الطريق الدائري حتى نزلة ميدان الرماية أو محور المنيب – المريوطية.
  • من القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية: عبر محور 26 يوليو الجديد أو محور الفريق محمد العصار المتصل مباشرة بالجيزة.
  • من مطار القاهرة الدولي: عبر الطريق الدائري الأوسط أو محور المشير طنطاوي ثم الطريق الدائري في اتجاه الهرم والرماية.

وتم تطوير طريق الرماية بالكامل ليصبح أحد الطرق النموذجية التي تتيح وصولًا سريعًا وآمنًا للمتحف، مع إنشاء مواقف سيارات ضخمة تستوعب آلاف المركبات يوميًا.

المتحف المصري الكبير.. افتتاح المتحف الكبير حدث ينتظره العالم

خطوط المواصلات العامة إلى المتحف المصري الكبير

حرصت وزارة النقل على توفير منظومة نقل عام متنوعة لخدمة الزوار، تشمل الحافلات العامة، النقل الذكي، وخدمات النقل التشاركي.
وفيما يلي أبرز خطوط المواصلات العامة التي تصل إلى المتحف المصري الكبير:

أتوبيسات النقل العام:

  • الخط رقم 355 (عبد المنعم رياض – المتحف المصري الكبير – الرماية).
  • الخط رقم 900 (العتبة – المريوطية – المتحف المصري الكبير).
  • الخط رقم 996 (العباسية – الدقي – الهرم – المتحف المصري الكبير).

أتوبيسات النقل الذكي (Smart Bus):
وتشمل خطوطًا تعمل بنظام الدفع الإلكتروني عبر كارت “مواصلاتي”، وتصل إلى المتحف من نقاط رئيسية مثل التحرير، الدقي، الزمالك، ومدينة نصر، بأسطول حديث مكيف ومجهز بخدمة الإنترنت المجاني.

الحافلات السياحية الخاصة:
خصصت وزارة السياحة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواقف مخصصة للأتوبيسات السياحية أمام بوابات المتحف، مع تنظيم رحلات يومية من ميدان التحرير والأهرامات والفنادق الكبرى في القاهرة والجيزة.

أقرب محطة مترو للمتحف المصري الكبير

رغم أن المتحف لا يقع مباشرة على خط مترو الأنفاق، إلا أنه يمكن الوصول إليه بسهولة من خلال محطة مترو الهرم (فيصل) على الخط الرابع الجديد الذي من المقرر تشغيله تجريبيًا في 2025، وهو الخط الذي سيربط محطة الفسطاط في القاهرة القديمة حتى محطة المتحف المصري الكبير مباشرة.

ويُعد هذا المشروع نقلة نوعية في النقل العام، إذ سيوفّر وصولًا مباشرًا من قلب القاهرة إلى المتحف في أقل من 30 دقيقة فقط.
كما يجري العمل على إنشاء محطة مترو تبادلية قرب بوابة المتحف لخدمة الزوار الدوليين القادمين عبر المطار أو العاصمة الجديدة.

المتحف المصري الكبير

خدمات النقل الذكي والمواصلات الحديثة

في إطار رؤية الدولة للتحول إلى النقل الذكي والمستدام، أطلقت وزارة النقل بالتعاون مع شركات خاصة خدمات جديدة لتسهيل الوصول إلى المتحف، منها:

أتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة تعمل داخل نطاق المتحف والمناطق السياحية المجاورة.

تطبيق حجز إلكتروني للنقل السياحي يتيح للزوار اختيار نقطة الانطلاق والعودة وجدولة الرحلة بسهولة.

خدمة تاكسي المتحف الذكي، وهي سيارات كهربائية صغيرة تعمل داخل نطاق المتحف لنقل الزوار بين القاعات والمناطق الخارجية.

وتهدف هذه المنظومة إلى تقليل الانبعاثات وتوفير تجربة زيارة مريحة وصديقة للبيئة.

من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

مواقف السيارات وخدمات الزوار

تم إنشاء موقف سيارات متعدد الطوابق أمام البوابة الرئيسية للمتحف، بسعة تتجاوز 1500 سيارة، إلى جانب موقف خاص للحافلات السياحية يتسع لأكثر من 200 أتوبيس.

كما تم تجهيز الموقف بأنظمة ذكية لتحديد أماكن الركن، وتوفير خدمات النقل الداخلي المجاني من الموقف إلى بوابات الدخول عبر حافلات صغيرة تعمل بالكهرباء.

بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص ممرات للمشاة والدراجات، ومواقف لذوي الهمم مزودة بمصاعد ومنحدرات آمنة، ما يجعل المتحف من أكثر المناطق الثقافية في مصر جاهزية من حيث البنية التحتية والخدمات اللوجستية.

النقل من المناطق السياحية والفنادق

أعلنت وزارة السياحة عن تنظيم رحلات نقل مباشرة من أبرز المناطق السياحية في القاهرة إلى المتحف المصري الكبير، وتشمل:

  • ميدان التحرير – المتحف المصري الكبير (كل ساعة).
  • الزمالك – المتحف المصري الكبير.
  • القاهرة الجديدة – المتحف المصري الكبير عبر طريق الدائري الأوسطي.
  • أتوبيسات سياحية من فنادق الجيزة والأهرامات مباشرة إلى بوابات المتحف.
  • وتم ربط هذه الرحلات بتطبيق إلكتروني يتيح للزائر معرفة أقرب وسيلة مواصلات ومواعيدها بالوقت الفعلي.
المتحف المصري الكبير

يأتي افتتاح المتحف المصري الكبير 2025 ليؤكد مكانة مصر كوجهة ثقافية وسياحية عالمية، ليس فقط بما يحتويه من كنوز أثرية فريدة، بل أيضًا بفضل المنظومة الحديثة من المواصلات والطرق الذكية التي تجعل الوصول إليه تجربة سهلة وممتعة وآمنة.

ومع تشغيل الخط الرابع للمترو والأتوبيسات الذكية قريبًا، سيصبح الوصول إلى المتحف تجربة حضارية متكاملة، تعكس صورة “مصر الحديثة” التي تمزج بين الأصالة والتطور.

المتحف المصري الكبير المواصلات إلى المتحف المصري الكبير أقرب محطة مترو للمتحف المصري الكبير خطوط النقل إلى المتحف الطريق إلى المتحف المصري الكبير الوصول إلى المتحف الكبير وسائل النقل في الجيزة أتوبيسات المتحف المصري الكبير المتحف الكبير 2025 خط المترو الرابع المتحف الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معرفة لجنة الانتخابات

طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2025

https://www.elbalad.news/6758527

ادعو له.. رساله مؤثرة لزوجة اسماعيل الليثي.. ومدير أعماله يكشف حقيقة وفـ.ـاته

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

وزير التربية والتعليم

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. مفاجأة في سعر الذهب بعد تراجعه أكثر من 500 جنيه

تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب"

شاهد.. إعلان تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب 2025 "

الإيجار القديم

بعد تأجيل دعوى وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل الزيادة للسكني والمحلات

الأرصاد

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات على القاهرة الكبرى غدا

ترشيحاتنا

حبس

حبس عاطل ادعى سرقته بالإكراه بغرض زيادة نسب المشاهدة في القليوبية

اموال

فتاة فرنسية تتهم زوج والدتها بالنصب والاستيلاء على 50 ألف جنيه

حائزي المواد المخدرة

حملات موسعة بمحيط مترو حدائق حلوان لضبط حائزي المواد المخدرة| صور

بالصور

رينو تطرح كنوزها التاريخية من سيارات السباق في مزاد استعداداً لافتتاح متحفها الجديد

سيارات السباق في مزاد
سيارات السباق في مزاد
سيارات السباق في مزاد

سعر تويوتا كورولا 2010 المستعملة

تويوتا كورولا 2010
تويوتا كورولا 2010
تويوتا كورولا 2010

كيف تعزّز زبدة الفول السوداني الذاكرة وصحة الدماغ؟.. فوائد مذهلة

فوائد زبدة الفول السوداني للدماغ
فوائد زبدة الفول السوداني للدماغ
فوائد زبدة الفول السوداني للدماغ

بتصميم كلاسيكي.. رينو توينجو 2026 الجديدة كلياً تنطلق رسميا

توينجو 2026
توينجو 2026
توينجو 2026

فيديو

آمال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن .. آمال ماهر تُفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح |فيديوجراف

إسماعيل الليثي

من فرحة عيد ميلاد لحادث مأساوي.. هل الحسد ضرب إسماعيل الليثي؟

زواج امال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن: آمال ماهر تفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح

متحف مقتنيات عادل إمام

جمع آلاف المقتنيات.. مصري يوثق مسيرة الزعيم عادل إمام من “الواد سيد الشغال” في متحف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد