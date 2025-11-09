قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعماً لمحدودي الدخل.. 70 مليون زجاجة زيت مُدعّمة على بطاقات التموين بسعر 27 جنيهًا |فيديو
أجواء استثنائية.. نجوم الأهلي يُوجّهون رسالة شكر لـ الإمارات قبل نهائي السوبر المصري
استمرار الصمت الدولي يُضاعف الكارثة.. مسئول بدارفور: المتمردون يقومون باحتلال استيطاني في السودان
عزة مصطفى: احنا محتاجين أحزاب جديدة ومؤثرة في الشارع
تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان
بالأسماء.. مصرع اثنين وإصابة 10 آخرين في انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمي بالمنوفية
عمرو الحديدي: الأهلي يفتقد لتواجد إمام عاشور.. و«القمة» تكتب دائمًا شهادة ميلاد العديد من النجوم
نادر العشري: مباراة الأهلي فرصة كبيرة لـ«عبدالرؤوف».. والعامل البدني سيحسم المواجهة
رؤية مُعاصرة.. عمرو يوسف: «السلم والثعبان 2» مرجع للعلاقات العاطفية |فيديو
باسم مرسي: 4 لاعبين كبار في الزمالك رفضوا عودتي
جيش الاحتلال يقتـ.ـل فلسطينيًا بحجة الاعتداء على وحدة استطلاع بالضفة
أحمد جعفر: ناصر ماهر أخطأ في حديثه عن استبعاده من قائمة منتخب مصر.. وتصرّف عبدالرؤوف «معجبنيش»
رياضة

باسم مرسي: 4 لاعبين كبار في الزمالك رفضوا عودتي

الزمالك
الزمالك
علا محمد

كشف باسم مرسي مهاجم فريق المجد الليبي أن هناك 4 لاعبين في فريق الزمالك رفضوا عودته من جديد للفريق الأبيض عقب رحيله إلى الدوري اليوناني.

وقال باسم مرسي مهاجم فريق المجد الليبي، عبر برنامج «البريمو»: "عند عودتي لنادي الزمالك في عهد البرتغالي جيمي باتشيكو مدرب الفريق السابق علمت أن هناك 4 لاعبين من الكبار كانوا وراء عدم عودتي إلى نادي الزمالك من جديد".

وأكد أن باتشيكو قدم طلباً رسمياً إلى مجلس الإدارة وقتها يطلب عودتي إلى نادي الزمالك من جديد ولكن هناك 4 لاعبين من كبار الفريق رفضوا قرار عودتي من جديد للقلعة البيضاء.

وأكد باسم مرسي مهاجم فريق المجد الليبي أن أحمد سيد زيزو لاعب فريق الأهلي لم يظهر بمستواه الفني المعروف عنه عندما كان لاعباً في فريق الزمالك في المواسم الماضية.

باسم مرسي مهاجم فريق المجد الليبي الزمالك الدوري اليونان البرتغالي جيمي باتشيكو

