باسم مرسي: 4 لاعبين كبار في الزمالك رفضوا عودتي

كشف باسم مرسي مهاجم فريق المجد الليبي أن هناك 4 لاعبين في فريق الزمالك رفضوا عودته من جديد للفريق الأبيض عقب رحيله إلى الدوري اليوناني.

وقال باسم مرسي مهاجم فريق المجد الليبي، عبر برنامج «البريمو»: "عند عودتي لنادي الزمالك في عهد البرتغالي جيمي باتشيكو مدرب الفريق السابق علمت أن هناك 4 لاعبين من الكبار كانوا وراء عدم عودتي إلى نادي الزمالك من جديد".

وأكد أن باتشيكو قدم طلباً رسمياً إلى مجلس الإدارة وقتها يطلب عودتي إلى نادي الزمالك من جديد ولكن هناك 4 لاعبين من كبار الفريق رفضوا قرار عودتي من جديد للقلعة البيضاء.

وأكد باسم مرسي مهاجم فريق المجد الليبي أن أحمد سيد زيزو لاعب فريق الأهلي لم يظهر بمستواه الفني المعروف عنه عندما كان لاعباً في فريق الزمالك في المواسم الماضية.