إبراهيم عبد الخالق: دوافع الزمالك أقوى لحسم السوبر

أكد إبراهيم عبد الخالق، نجم الزمالك السابق، أن الفريق يمتلك الدوافع والعوامل التي تؤهله لحصد لقب كأس السوبر المصري في مواجهة الأهلي، مشددًا على أن الحالة المعنوية للاعبين تُعد سلاحًا مهمًا قبل القمة.

وقال عبد الخالق خلال تصريحاته في برنامج “زملكاوي” على قناة الزمالك مع الإعلامي محمد صبري: أي حديث سلبي عن الزمالك قبل القمة يمنح اللاعبين حافزًا إضافيًا للفوز وإثبات الذات معتبرًا أن الضغوط يمكن تحويلها إلى قوة داخل الملعب.

وأضاف: على لاعبي الزمالك استغلال نقاط الضعف الواضحة في دفاع الأهلي، فهي مفتاح التفوق في مباراة السوبر مؤكدًا أن الجانب الفني يمنح الفريق الأبيض فرصة كبيرة إذا تم استثماره بالشكل الصحيح.

واختتم عبد الخالق تصريحاته قائلاً: الروح القوية بين أحمد عبد الرؤوف واللاعبين سيكون لها تأثير إيجابي وحاسم في القمة موضحًا أن الانسجام داخل الجهاز الفني والفريق عامل مهم في مثل هذه المباريات الكبرى.