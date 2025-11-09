قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كمونة: يجب مشاركة الجزيري أساسيًا ضد الأهلي.. ولا أنصح عبد الرؤوف بالدفاع في النهائي
تقرير يستعرض المرحلة الثانية من اتفاق غزة بين العراقيل الإسرائيلية والضغوط الدولية
بلاغ يتهمها بالتنمر .. سمر فودة تواجه هذه العقوبة بسبب منشور الجلابية
بدء فرز أصوات الناخبين في 31 لجنة اقتراع بالخارج في انتخابات مجلس النواب
أسهل طريقة للوصول إلى المتحف المصري الكبير.. خطوط المواصلات الجديدة والقديمة
فيلم «وين صرنا» يحصد جائزة لجنة التحكيم في المهرجان المصري الأمريكي
أحمد جعفر: تريزيجيه أكتر لاعب سيقلق دفاع الزمالك وليس «زيزو» أو «بن شرقي»
السفير نادر سعد: المصريون في بلغاريا حريصون على المشاركة بالانتخابات رغم عددهم القليل
عمرو أديب: القطاع الخاص يرفع الأسعار.. والحد الأدنى الـ 7000 جنيه غير مُطبّق
مسئول سابق بالناتو: مسألة اختيار الأنسب بين الدبابات الغربية الـ5 لا تملك ردًا حاسمًا مطلقًا|فيديو
إخلاء سبيل الضابط الكويتي في واقعة التحـ.ـرش بفتاة على كورنيش النيل
مصر تستضيف لأول مرة الحفل الملكي العالمي "The Grand Ball" بقصر عابدين
رياضة

أحمد جعفر: تريزيجيه أكتر لاعب سيقلق دفاع الزمالك وليس «زيزو» أو «بن شرقي»

تريزيجيه
تريزيجيه
رباب الهواري

أكد أحمد جعفر مهاجم الزمالك السابق، أن تريزيجيه هو أكثر لاعبي الأهلي خطورة على مرمى الزمالك 
وقال جعفر في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: الأهلي قدم مباراة جيدة امام سيراميكا ولكن هناك مشاكل دفاعية وعلي ماهر قدم مباراة قوية امام الاهلي وعلي ماهر من افضل مدربين الدوري المصري وسيراميكا كان بامكانه الفوز على الأهلي .
واضاف: سر فوز الزمالك على بيراميدز هو احترام المنافس كما ان احمد عبد الرؤوف ذاكر بيراميدز تكتيكيًا بشكل جيد، والزمالك في المباريات الكبرى يديرها بشكل جيد رغم ضعف الاسكواد مقارنة بالأهلي وبيراميدز.

وتابع: سيراميكا اتظلم تحكيميًا أمام الأهلي وكان يستحق الحصول على ركلة جزاء.

وواصل: تريزيجيه اكتر لاعب سيقلق دفاع الزمالك وليس زيزو أو بن شرقي .. أما تريزيجيه يقدم مستويات جيدة مع الأهلي الفترة الأخيرة.

الأهلي أخبار الأهلي أخبار الرياضة الزمالك تريزيجية

