دعماً لمحدودي الدخل.. 70 مليون زجاجة زيت مُدعّمة على بطاقات التموين بسعر 27 جنيهًا |فيديو

قال أيمن قرة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، إن الدولة تقدم دعمًا لــ 70 مليون زجاجة زيت ضمن بطاقة التموين بسعر 27 جنيهًا، مشيرًا إلى أن مصر تستورد أكثر من 90% من احتياجاتها من الزيت.

وأضاف أيمن قرة خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” على قناة “MBC مصر”، أن زيت التموين المقدم من الدولة هو زيت عالي الجودة ومتميز جدًا.

وأوضح أن الشركات الخاصة التي تنتج الزيت تحقق أرباحًا محدودة للغاية، حيث تتراوح نسبة الربح بين 1% إلى 3%، كما أشار إلى أن بعض الشركات الكبيرة تواجه صعوبات في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن المبادرة السابقة لخفض أسعار الزيت جرت بالتزامن مع انخفاض سعر الدولار، مؤكدًا أن الزيادات الحالية في السوق تتراوح بين 5%، داعيًا المواطنين إلى تقليل استهلاك الزيت في الفترة الحالية.

