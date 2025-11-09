بالأسماء.. مصرع اثنين وإصابة 10 آخرين في انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمي بالمنوفية

أعلن مصدر، عن أسماء المصابين والوفيات في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية في نطاق مركز الباجور بالقرب من ثرية تلوانه.

وتوفي شخصان وأصيب 10 آخرين في الحادث وتم نقلهم إلى مستشفى الباجور.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي:

أسامة محمود 40 سنة من قرية شما، مسعد نصر 52 سنة شما، فرج السيد 32 سنة جريس، زياد سلامة 21 سنة شما، احمد خيري 25 سنة منوف، محمد صبحي 33 سنة كمشوش، احمد شكري 25 سنة منوف، عيد سعد 25 سنة من أشمون، معاذ كمال 36 سنة، إبراهيم عبد الودود 66 سنة اشمون، رشدي عبد الحسيب 64 سنة سمادون.

بينم أسماء المتوفين فهما: عائشة عبد الله 56 سنة من رملة الإنجب، سلامه وجدي 48 سنة أشمون”.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الباجور، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.