الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أجواء استثنائية.. نجوم الأهلي يُوجّهون رسالة شكر لـ الإمارات قبل نهائي السوبر المصري

رباب الهواري

وجّه نجوم النادي الأهلي رسالة تقدير خاصة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قبل المواجهة المنتظرة أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، والمقرر إقامته على أرض الإمارات في أجواء احتفالية مميزة تجمع بين الجماهير المصرية والعربية.

شكر وتقدير للإمارات على الاستضافة والتنظيم

ونشرت قناة الأهلي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو شارك فيه عدد من لاعبي الفريق، من بينهم محمد الشناوي قائد الأهلي، وحسين الشحات وعدد من نجوم الفريق. وخلال الفيديو، عبّر اللاعبون عن امتنانهم العميق لدولة الإمارات حكومةً وشعبًا، لما لمسوه من حفاوة استقبال وتنظيم استثنائي في البطولة التي تحتضنها الإمارات.

الأهلي يشيد بالدعم الإماراتي لكرة القدم المصرية

وأكد نجوم الأهلي أن الدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات للرياضة المصرية يعكس العلاقات الوطيدة بين الشعبين، مشيرين إلى أن النسخة الحالية من السوبر المصري تشهد تنظيمًا عالميًا وإقبالًا جماهيريًا مميزًا بفضل الجهود الكبيرة المبذولة من الجهات المنظمة، وعلى رأسها الشركة المتحدة للرياضة بالتعاون مع الجانب الإماراتي.


 أجواء استثنائية قبل القمة المرتقبة

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام الزمالك في نهائي السوبر المصري، وسط ترقب جماهيري كبير من عشاق الكرة المصرية والعربية، الذين ينتظرون قمة تجمع بين الإثارة الرياضية وروح الأخوة بين الشعبين المصري والإماراتي.

وتعكس هذه الأجواء المميزة عمق العلاقات بين البلدين، وتجسد روح المحبة والتعاون التي طالما جمعت بينهما على المستويين الرياضي والشعبي، في نسخة من السوبر المصري ينتظر أن تكون من أروع النسخ تنظيمًا وحضورًا في تاريخ البطولة.


 

