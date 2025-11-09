قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعماً لمحدودي الدخل.. 70 مليون زجاجة زيت مُدعّمة على بطاقات التموين بسعر 27 جنيهًا |فيديو
أجواء استثنائية.. نجوم الأهلي يُوجّهون رسالة شكر لـ الإمارات قبل نهائي السوبر المصري
استمرار الصمت الدولي يُضاعف الكارثة.. مسئول بدارفور: المتمردون يقومون باحتلال استيطاني في السودان
عزة مصطفى: احنا محتاجين أحزاب جديدة ومؤثرة في الشارع
تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان
بالأسماء.. مصرع اثنين وإصابة 10 آخرين في انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمي بالمنوفية
عمرو الحديدي: الأهلي يفتقد لتواجد إمام عاشور.. و«القمة» تكتب دائمًا شهادة ميلاد العديد من النجوم
نادر العشري: مباراة الأهلي فرصة كبيرة لـ«عبدالرؤوف».. والعامل البدني سيحسم المواجهة
رؤية مُعاصرة.. عمرو يوسف: «السلم والثعبان 2» مرجع للعلاقات العاطفية |فيديو
باسم مرسي: 4 لاعبين كبار في الزمالك رفضوا عودتي
جيش الاحتلال يقتـ.ـل فلسطينيًا بحجة الاعتداء على وحدة استطلاع بالضفة
أحمد جعفر: ناصر ماهر أخطأ في حديثه عن استبعاده من قائمة منتخب مصر.. وتصرّف عبدالرؤوف «معجبنيش»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

رؤية مُعاصرة.. عمرو يوسف: «السلم والثعبان 2» مرجع للعلاقات العاطفية |فيديو

النجم عمرو يوسف
النجم عمرو يوسف
أوركيد سامي

أكد الفنان عمرو يوسف في تصريحات  لـ«صدى البلد» أن فيلمه الجديد «السلم والثعبان 2» سيكون بمثابة مرجع للعلاقات العاطفية، موضحًا أن العلاقات بين الأزواج  تمرّ بمراحل صعود وهبوط تشبه لعبة السلم والثعبان.

وقال عمرو يوسف: «الفيلم دا هيكون هو الريفرنس للعلاقات العاطفية، لأن العلاقات ساعات بيكون فيها سلم بياخد العلاقة ويطلع لفوق، وساعات تتعثر في التعبان ياخد العلاقة لتحت". 

وأكد عمرو يوسف أن الجزء الثاني من “السلم والثعبان” مختلف تمامًا عن الجزء الأول، سواء في الفكرة أو المعالجة أو طبيعة الشخصيات، موضحًا أن العمل يحمل رؤية معاصرة تتناسب مع واقع العلاقات في الوقت الحالي.

واختتم عمرو يوسف أنه سعيد بالعمل مع كل فريق العمل والمخرج المبدع طارق العريان. 

شاهد الفيديو:

ttps://youtube.com/shorts/DWSXct4hgK0?si=Ip0qWLuoBGJop-zt

اخبار الفن نجوم الفن السلم و الثعبان

