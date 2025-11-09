رؤية مُعاصرة.. عمرو يوسف: «السلم والثعبان 2» مرجع للعلاقات العاطفية |فيديو

أكد الفنان عمرو يوسف في تصريحات لـ«صدى البلد» أن فيلمه الجديد «السلم والثعبان 2» سيكون بمثابة مرجع للعلاقات العاطفية، موضحًا أن العلاقات بين الأزواج تمرّ بمراحل صعود وهبوط تشبه لعبة السلم والثعبان.

وقال عمرو يوسف: «الفيلم دا هيكون هو الريفرنس للعلاقات العاطفية، لأن العلاقات ساعات بيكون فيها سلم بياخد العلاقة ويطلع لفوق، وساعات تتعثر في التعبان ياخد العلاقة لتحت".

وأكد عمرو يوسف أن الجزء الثاني من “السلم والثعبان” مختلف تمامًا عن الجزء الأول، سواء في الفكرة أو المعالجة أو طبيعة الشخصيات، موضحًا أن العمل يحمل رؤية معاصرة تتناسب مع واقع العلاقات في الوقت الحالي.

واختتم عمرو يوسف أنه سعيد بالعمل مع كل فريق العمل والمخرج المبدع طارق العريان.

شاهد الفيديو:

ttps://youtube.com/shorts/DWSXct4hgK0?si=Ip0qWLuoBGJop-zt