حملات موسعة بمحيط مترو حدائق حلوان لضبط حائزي المواد المخدرة| صور

واصلت الأجهزة الأمنية في القاهرة حملاتها الأمنية على العديد من المناطق برئاسة اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة لضبط المخالفات والخارجين عن القانون.

حيث نظمت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المعصرة برئاسة المقدم إسلام بكر ومعاونيه النقيب حسام وجدي والنقيب محمد راضي ورئيس الدورية الرائد يوسف بخيت في محيط محطة مترو حدائق حلوان وشارع المنطقة.

ونجحت الحملة الأمنية في ضبط العديد من المخالفات المرورية وايضا عناصر خارجة عن القانون وحائزي المواد المخدرة وتحررت المحاضر اللازم وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.