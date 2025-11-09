بدء فرز أصوات الناخبين في 31 لجنة اقتراع بالخارج في انتخابات مجلس النواب

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن جميع لجان الاقتراع خارج البلاد في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، قد فتحت أبوابها في مواعيدها المقررة في التاسعة صباحا وفق التوقيت المحلي لكل دولة، وذلك لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في اليوم الانتخابي الثاني، وكان آخرها اللجنة الانتخابية بمقر القنصلية العامة المصرية بمدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وأشار المستشار أحمد بنداري - في مؤتمر صحفي عقده مساء السبت، من داخل غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات- إلى انتهاء اليوم الانتخابي الثاني والأخير في 31 لجنة اقتراع، حيث بدأت على الفور أعمال فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها ورصد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح والقائمة الانتخابية.

وقال إن الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع عن كثب سير العملية الانتخابية بكافة تفاصيلها، وكذا لجان الاقتراع التي أنهت أعمالها وبدأت في إجراءات فرز الأصوات وحتى الانتهاء منها وإدخال الحصر العددي لكل لجنة في المنظومة الإلكترونية التي أعدتها الهيئة وزودت بها لجان الاقتراع بداخل بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج من سفارات وقنصليات.

ولفت مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن عددا من لجان الاقتراع التي حل الموعد الرسمي لغلق أبوابها في التاسعة مساء، تواصل عملها في تمكين الناخبين الذين حضروا إلى مقارها قبل حلول موعد الغلق، من الإدلاء بأصواتهم، موضحا أن رؤساء تلك اللجان قاموا بالتأكد من تواجد هؤلاء الناخبين مسبقا داخل نطاق جمعية الانتخاب (محيط المركز الانتخابي) قبل التاسعة مساء، وطمأنتهم بأن العمل سيتواصل حتى تمكين آخر ناخب منهم من الإدلاء بصوته.

وأجرى المستشار أحمد بنداري لقاءات مباشرة عبر تقنية (فيديو كونفرانس) مع عدد من السفراء والقناصل رؤساء لجان الاقتراع الفرعية في الخارج، والذين أكد عدد منهم أنهم لمسوا حرصا من أبناء الجالية المصرية على الحضور والمشاركة في الانتخابات في يومها الثاني والأخير، وأن ظروف الطقس السيء في بعض البلدان لم تمنع الناخبين من الحضور والتوافد، مشيرين إلى أن العملية الانتخابية تسير بانتظام ودون أية عقبات.

يشار إلى أن تصويت المصريين في الخارج بانتخابات مجلس النواب، يُجرى في 139 مقرا انتخابيا بداخل السفارات والقنصليات المصرية وتتوزع تلك المقار على 117 دولة حول العالم، وتضم المرحلة الأولى من العملية الانتخابية 14 محافظة هي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.