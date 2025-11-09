قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كمونة: يجب مشاركة الجزيري أساسيًا ضد الأهلي.. ولا أنصح عبد الرؤوف بالدفاع في النهائي
تقرير يستعرض المرحلة الثانية من اتفاق غزة بين العراقيل الإسرائيلية والضغوط الدولية
بلاغ يتهمها بالتنمر .. سمر فودة تواجه هذه العقوبة بسبب منشور الجلابية
بدء فرز أصوات الناخبين في 31 لجنة اقتراع بالخارج في انتخابات مجلس النواب
أسهل طريقة للوصول إلى المتحف المصري الكبير.. خطوط المواصلات الجديدة والقديمة
فيلم «وين صرنا» يحصد جائزة لجنة التحكيم في المهرجان المصري الأمريكي
أحمد جعفر: تريزيجيه أكتر لاعب سيقلق دفاع الزمالك وليس «زيزو» أو «بن شرقي»
السفير نادر سعد: المصريون في بلغاريا حريصون على المشاركة بالانتخابات رغم عددهم القليل
عمرو أديب: القطاع الخاص يرفع الأسعار.. والحد الأدنى الـ 7000 جنيه غير مُطبّق
مسئول سابق بالناتو: مسألة اختيار الأنسب بين الدبابات الغربية الـ5 لا تملك ردًا حاسمًا مطلقًا|فيديو
إخلاء سبيل الضابط الكويتي في واقعة التحـ.ـرش بفتاة على كورنيش النيل
مصر تستضيف لأول مرة الحفل الملكي العالمي "The Grand Ball" بقصر عابدين
فن وثقافة

فيلم «وين صرنا» يحصد جائزة لجنة التحكيم في المهرجان المصري الأمريكي

الفنانة درة
أ ش أ

توجت النجمة دُرّة بعد فوز فيلمها الوثائقي الطويل "وين صرنا؟" بجائزة لجنة التحكيم الخاصة ضمن فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، الذي أُقيم هذا العام تحت شعار "السينما للإنسانية"، في دورة تكريمية للنجم الكبير عادل إمام.. الفيلم جاء من إنتاج وإخراج دُرّة، مؤكّدًا حضورها العالمي كصانعة أعمال سينمائية مؤثرة.


جاء الفوز ضمن قسم الأفلام الروائية الطويلة في منافسة ضمّت أعمالًا عربية ودولية متميزة، ليؤكد الفيلم مكانته عالميًا بعد عروضه في مهرجانات القاهرة وبورسعيد في مصر، وقرطاج في تونس، وروتردام في هولندا، إضافة إلى عروض في إيطاليا والدنمارك وجاكرتا بإندونيسيا وعنابة بالجزائر.


ويعد فوز فيلم "وين صرنا" تتويجًا لأول تجربة إنتاج وإخراج للنجمة دُرّة، التي استطاعت من خلال رؤيتها السينمائية القوية تقديم عمل عربي متميز تناول قضايا الهوية والانتماء بلغة بصرية مؤثرة، ليحصد إشادات واسعة ويؤكد مكانتها كإحدى أبرز صانعات السينما العربيات على الساحة الدولية.
يحكي فيلم "وين صرنا؟" قصة أسرة فلسطينية ومعاناتها مع الحرب والدمار والنزوح في غزة وصولًا إلى رحلة النجاة في مصر، في معالجة إنسانية مؤثرة تجسّد واقعًا مليئًا بالألم والأمل معًا.


من جهة أخرى تستأنف دُرّة الأيام المقبلة تصوير أحدث أعمالها السينمائية "الست لما"، وهو فيلم إنساني يعكس قضايا المرأة في المجتمعات العربية، ويشاركها البطولة نخبة من النجوم، بينهم يسرا، ماجد المصري، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، محمد أنور، كريم عفيفي، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، مي حسن، إلى جانب ضيوف شرف يعززون قوة التجربة الفنية. 


أما علي صعيد الدراما، فتستعد دُرّة لتقديم البطولة النسائية في مسلسل "علي كلاي" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026 أمام النجم أحمد العوضي، بمشاركة بيومي فؤاد، انتصار، محمود البزاوي، رحمة محسن، ويارا السكري، من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام. 
 

