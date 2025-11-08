جامعة حلوان تعلن نتائج مسابقة الطالب المثالي لعام 2025

أعلنت جامعة حلوان نتائج مسابقة "الطالب والطالبة المثاليين" على مستوى كليات الجامعة، والتي تُعد من أبرز الفعاليات السنوية التي تهدف إلى تكريم النماذج الطلابية المتميزة في مختلف الجوانب الأكاديمية والشخصية والمجتمعية.

وجاءت نتائج المسابقة النهائية كالتالي:

الطلاب المثاليون:

- المركز الأول: جاسر عمرو سعد – كلية الهندسة بالمطرية

- المركز الثاني: زياد همام زين العابدين – كلية الفنون التطبيقية

- المركز الثالث: محمد عزت سليمان – كلية الطب

الطالبات المثاليات:

- المركز الأول: ماهيتاب شريف عبد القادر – كلية الطب

- المركز الثاني: سماء سيد محمد – كلية علوم التغذية

- المركز الثالث: ياسمين عبد الحميد هاشم – كلية التمريض

وفي كلمته هنأ الأستاذ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الطلاب جميعًا على هذا الإنجاز الرائع الذي يعكس روح التميز والانتماء التي تحرص جامعة حلوان على ترسيخها، وأضاف إن مسابقة الطالب والطالبة المثاليين ليست مجرد منافسة، بل هي منصة لإبراز القدوة الجامعية التي تجمع بين التفوق العلمي، والالتزام الأخلاقي، والمشاركة المجتمعية الفعالة، وأكد أن الجامعة ستظل دائمًا داعمة لكل طالب وطالبة يسعون للتميز، وستواصل العمل على توفير بيئة تعليمية وثقافية تُنمي الشخصية المتكاملة وتُعد قادة المستقبل، كما بارك للفائزين ودعا جميع طلاب الجامعة للاقتداء بهم، بإعتبارهم أمل الوطن وركيزته الأساسية في بناء المستقبل."

وقد شهدت المسابقة هذا العام مشاركة واسعة من مختلف الكليات، وتم تقييم المتسابقين من خلال لجان متخصصة اعتمدت على معايير دقيقة تشمل التفوق الأكاديمي، والأنشطة الطلابية، والسلوكيات الإيجابية، والقدرة على التواصل والعمل الجماعي.

وعقدت المنافسات تحت قيادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الذي أوضح أن مسابقة الطالب والطالبة المثاليين لهذا العام تمثل إحدى المبادرات الهادفة التي تعكس رؤية جامعة حلوان في دعم التميز الشامل، ليس فقط على المستوى الأكاديمي، بل أيضًا في مجالات القيادة، والأنشطة، والسلوك الإيجابي، وقال فى كلمته إن ما شهدناه من أداء متميز خلال مراحل التقييم يعكس مدى وعي طلابنا بأهمية بناء الشخصية المتكاملة، ويؤكد أن لدينا نماذج طلابية قادرة على تمثيل الجامعة والمجتمع بكل فخر.

وقال: أهنئ الفائزين وأشكر كل من شارك وأسهم في إنجاح هذه المسابقة، وأدعو جميع طلاب الجامعة إلى الاستمرار في السعي نحو التميز، فأنتم قادة المستقبل وأمل الوطن."

عقدت المسابقة تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، الأستاذة نشوة علي مصطفى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، الأستاذة سحر أحمد مدير إدارة النشاط الاجتماعى، الأستاذ عصام ذكي مسئول المسابقة.

🎉 تهانينا لجميع الفائزين، مع أطيب التمنيات بمزيد من النجاح والتميز في مسيرتهم الجامعية والمهنية.