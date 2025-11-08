نقيب الموسيقيين عن أزمة أغنية محمد رمضان: لا تعليق احتراما لوفاة والده

علق الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، على الحكم الصادر بحبس الفنان محمد رمضان سنتين في قضية أغنيته الأخيرة "رقم واحد يا أنصاص"، مؤكدًا أن الموقف الإنساني يفرض نفسه حاليًا بعد وفاة والد محمد رمضان، وأن الحديث في أي شأن فني أو قانوني مؤجل احترامًا للظروف التي يمر بها الفنان.

وقال مصطفى كامل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "النهاردة لا أملك إلا أن أعزيه في وفاة والده، وربنا يسكنه فسيح جناته، ومقدرش أتكلم عن محمد رمضان الآن، هو راجل عنده حالة وفاة، وواجبي إني أدعمه وأقف معاه في محنته".

وأضاف مصطفى كامل، أن ما يخص أغنية "رقم واحد يا أنصاص" والحكم الصادر ضد محمد رمضان هو أمر قانوني ستتم مناقشته في الوقت المناسب، مؤكدًا أن النقابة تتعامل مع أعضائها في ضوء القوانين واللوائح، لكن الإنسانية تبقى فوق كل اعتبار في مثل هذه المواقف.

وتابع: "الوقت الحالي ليس مناسبًا للخوض في تفاصيل الحكم أو الأغنية، وكل ما يمكن قوله الآن هو الدعاء بالرحمة لوالده، والصبر لمحمد رمضان وأسرته".