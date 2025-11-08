أحمد فلوكس ينعى والد محمد رمضان: ارجوا قراءة الفاتحة للفقيد

حرص الفنان أحمد فلوكس على نعي والد الفنان محمد رمضان، الذي وافته المنية فجر أمس عن عمر ناهز 77 عاما.

وكتب أحمد فلوكس عبر حسابه بموقع فيسبوك: خالص العزاء للزميل محمد رمضان في وفاه الوالد ... رحمه الله عليه .. تغمده الله بواسع رحمته وعظم الله أجرك .. ارجوا قراءة الفاتحة للفقيد".

ومن المقرر أن يستقبل محمد رمضان عزاء غدًا الأحد بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، ومن المتوقع حضور عدد كبير من نجوم الفن وزملاء محمد رمضان.

وكان محمد رمضان أعلن صباح أمس عن وفاة والده، في منشور عبر حساباته الرسمية على فيس بوم وإنستجرام وإكس، حيث كتب: “⁨ ⁨ بعد فجر النهاردة يوم الجمعة ٧نوفمبر٢٠٢٥ رجع أبويا الغالي إلى دار البقاء و المستقر .. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته هو وموتاكم جميعاً .. إنا لله وإنا اليه راجعون

وكان محمد رمضان نشر صورة لوالده قبل وفاته بيوم ظهر فيها مبتسمًا، بينما ونشر في شهر يونيو الماضي صورة له رفقة والده وهو يقبل يده، شهر مايو الماضي، وعلق: اللهم بارك في صحة وعمر أبويا و كل أب بحق يوم الجمعة المبارك"، فيما نشر محمد رمضان صورة لوالده بمفرده أمس في منشور آخر على حسابه بموقع إنستجرام.

على جانب آخر، يؤدي الفنان أحمد فلوكس مناسك العمرة حاليًا رفقة نجله، وكان قد كتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: “السنة دي ربنا كرمني بقرب منه طول الوقت رمضان كنت في الحرم وكرمني بأكتر من عمرة، والعيد صليته عند الحبيب ودلوقتي جيت عند بابه وعند الحبيب وراس السنة بإذن الله هتكون بعمل عمرة وأول رجب وأول شعبان هتكون عند الحبيب وبعمل عمرة.. من أجمل سنين عمري ... الحمد الله رب العالمين.. اشكرك على إنك بتحبني. وجبت كل اللي بحبهم وجبتني عند الحبيب”.