هيفاء وهبي تتألّق في حفلٍ جماهيري كامل العدد بالأردن

أحيت النجمة اللبنانيّة هيفاء وهبي حفلاً جماهيرياً كامل العدد بالعاصمة الأردنية عمّان.

قدمت هيفاء وهبي للمرّة الأولى أغنيات الجزء الأول من ألبومها الجديد "ميجا هيفا" مباشرةً على المسرح، منها: جاية من المستقبل، سوبر وومان، من أول مرة شفتك، وواحدة قادرة، إلى جانب باقة من أشهر أغنياتها وسط تفاعل لافت من الجمهور.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية تداولاً واسعاً لمقاطع فيديو من الحفل، وثّق من خلالها الحضور لحظات إستثنائية لن تُنسى.

أما إطلالة هيفاء فحصدت ملايين المشاهدات خلال ساعات قليلة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وتحوّلت إلى حديث روّاد الإنترنت.

وكانت هيفاء وهبي قد تصدّرت محرّكات البحث منذ اللحظات الأولى لوصولها إلى المملكة الأردنيّة الهاشمية، كما تداول الجمهور الصور التي جمعتها بالنجم فارس كرم قبل إحيائهما الحفل المشترك.