برلماني: السياسات الاقتصادية ساهمت في رفع الإنتاجية وتوفير فرص العمل

أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة ساهم بشكل مباشر في تحقيق مؤشرات نمو إيجابية على صعيد الاقتصاد الوطني.

وأشار " يحيي" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن نتائج الإصلاح الاقتصادي، من خلال تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتطوير البنية التحتية.

وأوضح عضو النواب، أن السياسات المالية والنقدية المحكمة ساهمت في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ورفع معدلات الإنتاجية، وتوفير فرص عمل جديدة، مما انعكس بشكل واضح على معدلات النمو الاقتصادي ومستوى معيشة المواطنين.

جاء ذلك بعد أن أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المتحف المصري الكبير، ليس لمصر فقط لكنه للعالم أجمع، وسيكون مقصدًا سياحيًا لمختلف السياح من دول العالم، حيث من المتوقع أن يجذب ملايين الزائرين، مشيرة إلى أن المتحف إضافة قوية للسياحة الثقافية في مصر، كما أنه مشروع تنموي متكامل للسياحة والثقافة والترفيه ويتميز بقربه من المحاور الرئيسية ومطار سفنكس الدولي، إلى جانب قيام القطاع الخاص بزيادة عدد الغرف الفندقية حول المتحف.



جاء ذلك خلال لقاءها مع الإعلامي ريتشارد كويست، على شبكة سي إن إن الدولية خلال زيارتها الأخيرة للندن، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المتحف المصري الكبير يُعد أكبر متحف لحضارة واحدة ويضم المقتنيات الكاملة للملك توت عنخ أمون، مشيرة إلى أن المتحف يُعزز رؤية الدولة الهادفة لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من بنية تحتية ومطارات تربط بين المناطق السياحية الشاطئية والمناطق الأثرية المختلفة.