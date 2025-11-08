عضو بالشيوخ: إقبال المصريين بالخارج على التصويت نموذج يُحتذى به

أكد أمير هلال عضو مجلس الشيوخ ، أن مشاركة المصريين في الخارج في التصويت بكثافة في إنتخابات مجلس النواب 2025 ، يعكس مدي وعي المصريين بالخارج بأهمية المشاركة في التصويت ،وأن صوتهم سيفرق في هذا العرس الديمقراطي ، لافتاً أن المصريين بالخارج أظهروا أمس صورة رائعة في المشاركة في الصتويت بالانتخابات النيابية .



وأضاف عضو الشيوخ أن هذا المشهد يعكس مدي إنتماء المصريين بالخارج بوطنهم الأم مصر ، خاصة وأن المصريين بالخارج عددهم كبير بالخارج ويتولون مواقع ومناصب في الدول التي يعملون بها فهم يمثلوا قوة ناعمة حقيقة لمصر مؤكداً ان هذا الحضور يعكس إدراكًا لطبيعة الاستحقاق الانتخابي، ودوره في تعزيز المشاركة الشعبية داخل مؤسسات صنع القرار.



وأشار عضو مجلس الشيوخ ،أن الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع كافة السفارات التي تجري فيها الإنتخابات ،وفرت كل الأمكانيات من اجل التسهيل علي المصريين في الخارج في الإدلاء بصوتهم مؤكداً ان المصريين في الخارج أصبح لها تمثيل في مجلس النواب إيماناً بأهمية دورهم.



وأضاف" هلال " أن اليوم الثاني يشهد أيضاً إقبالاً كبيراً من المصريين في الخارج للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 ، مؤكداً أن المشهد الانتخابي الحالي يعكس ثقة المواطنين في القيادة السياسية وفي مؤسسات الدولة، ويؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار الوطني.



و تجرى الانتخابات في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر وهو نفس اليوم الذى تستأنف الدعاية فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى.

على أن تقدم الطعون الانتخابية على المرحلة الاولى خلال 48 من تاريخ الإعلان ويكون اقصى موعد 20 نوفمبر وتفصل الاداري العليا خلال 10 أيام اعتباراً من 21 نوفمبر حتى 30 نوفمبر.

ويبدأ الصمت لجولة الاعادة فى 30 نوفمبر على أن تجرى الاعادة بالخارج 1 و 2 ديسمبر، والداخل 3 و 4 ديسمبر، تعلن النتيجة الاعادة 11 ديسمبر .