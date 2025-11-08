قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النصر يفوز بثلاثية على نيوم ويعزز صدارته للدوري السعودي
ما زالت حرجة.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي
استعدادات مكثفة.. التجهيزات النهائية لانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية
إيلون ماسك: تسلا تقترب من السماح بإرسال الرسائل والكتابة أثناء القيادة
شريف منير وأحمد حاتم وجميلة عوض من كواليس فيلم ريد فلاج
تحرير 263 محضرًا تموينيًا وضبط سلع منتهية ومجهولة المصدر بكفر الشيخ
القاهرة تنجح في تثبيت التهدئة وتواصل جهودها لتجنب التصعيد بغزة
اتصالات مصرية مكثفة لتثبيت وقف النار وتفعيل خطة ترامب للسلام
مصر تستضيف تدريب الدول الأفريقية على مكافحة الجرائم السيبرانية
ادعو له.. رساله مؤثرة لزوجة اسماعيل الليثي.. ومدير أعماله يكشف حقيقة وفـ.ـاته
سفير مصر بالبرتغال: جهود مكثفة لضمان تصويت المصريين بانتخابات مجلس النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عضو بالشيوخ: إقبال المصريين بالخارج على التصويت نموذج يُحتذى به

أمير هلال، عضو مجلس الشيوخ
أمير هلال، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أكد أمير هلال عضو مجلس الشيوخ ، أن مشاركة المصريين في الخارج في التصويت بكثافة في إنتخابات مجلس النواب 2025 ، يعكس مدي وعي المصريين بالخارج بأهمية المشاركة في التصويت ،وأن صوتهم سيفرق في هذا العرس الديمقراطي ، لافتاً أن المصريين بالخارج أظهروا أمس صورة رائعة في المشاركة في الصتويت بالانتخابات النيابية .


وأضاف عضو الشيوخ أن هذا المشهد يعكس مدي إنتماء المصريين بالخارج بوطنهم الأم مصر ، خاصة وأن المصريين بالخارج  عددهم كبير بالخارج ويتولون مواقع  ومناصب في الدول التي يعملون بها فهم يمثلوا قوة ناعمة حقيقة لمصر مؤكداً ان هذا  الحضور يعكس إدراكًا لطبيعة الاستحقاق الانتخابي، ودوره في تعزيز المشاركة الشعبية داخل مؤسسات صنع القرار.


وأشار عضو مجلس الشيوخ ،أن الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع كافة السفارات التي تجري فيها الإنتخابات ،وفرت كل الأمكانيات من اجل التسهيل علي المصريين في الخارج في الإدلاء بصوتهم مؤكداً ان المصريين في الخارج أصبح لها تمثيل في مجلس النواب إيماناً بأهمية دورهم.

 
وأضاف" هلال "  أن اليوم الثاني يشهد أيضاً إقبالاً كبيراً من المصريين في الخارج للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 ، مؤكداً أن  المشهد الانتخابي الحالي يعكس ثقة المواطنين في القيادة السياسية وفي مؤسسات الدولة، ويؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار الوطني.


و تجرى الانتخابات في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر وهو نفس اليوم الذى تستأنف الدعاية فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى.

على أن تقدم الطعون الانتخابية على المرحلة الاولى خلال 48 من تاريخ الإعلان ويكون اقصى موعد 20 نوفمبر وتفصل الاداري العليا خلال 10 أيام اعتباراً من 21 نوفمبر حتى 30 نوفمبر.

ويبدأ الصمت لجولة الاعادة فى 30 نوفمبر على أن تجرى الاعادة بالخارج 1 و 2 ديسمبر، والداخل 3 و 4 ديسمبر، تعلن النتيجة الاعادة 11 ديسمبر . 

أمير هلال مجلس الشيوخ إنتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

وزير التربية والتعليم

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

https://www.elbalad.news/6758527

ادعو له.. رساله مؤثرة لزوجة اسماعيل الليثي.. ومدير أعماله يكشف حقيقة وفـ.ـاته

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى كأس السوبر المصري

اسماعيل الليثي

زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"

آمال ماهر

برسالة رومانسية.. آمال ماهر تحسم جدل زواجها من علي محجوب | صور

ترشيحاتنا

الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش

مدرب بيراميدز : محمود جاد حارساً لفريقنا أمام سيراميكا كليوباترا

بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

تفاصيل الإجتماع الفنى لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

منتخب الجزائر للمحليين

قائمة منتخب الجزائر للمحليين لمواجهة مصر وديا

بالصور

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية..تنفذ أول معسكر كشفي ببركة النصر بالحسينية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

إيلون ماسك: تسلا تقترب من السماح بإرسال الرسائل والكتابة أثناء القيادة

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام وأنت تمسك الهاتف؟ دراسات تكشف مفاجآت

تأثيرات صحية لتناول الطعام أثناء استخدام الهاتف
تأثيرات صحية لتناول الطعام أثناء استخدام الهاتف
تأثيرات صحية لتناول الطعام أثناء استخدام الهاتف

فيديو

متحف مقتنيات عادل إمام

جمع آلاف المقتنيات.. مصري يوثق مسيرة الزعيم عادل إمام من “الواد سيد الشغال” في متحف

هيفاء وهبي

قبل اقتحام معجب حفلها.. هيفاء وهبي الأكثر تعرضا لمواقف صعبة| فيديو

هيفاء وهبي

معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد