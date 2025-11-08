قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
محمد الطحاوي

شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف الجهود المبذولة للتصدي الفوري والحاسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكذلك منع محاولات البناء بدون ترخيص.

أكد المحافظ على إستمرار الحملات على مدار اليوم لإزالة جميع الإشغالات واللوحات الإعلانية المخالفة، وتطبيق القانون بكل حزم على المتعدين.

وأشار محافظ الشرقية الي انه في مركز ههيا تم تنفيذ إزالة لمبنى مخالف بالطوب الدبش الأبيض على مساحة ١٢٠ م٢ خارج الحيز العمراني بالعلاقمة، تحت إشراف الأستاذ/ أيمن هيكل رئيس المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابه.

وفي حي ثان الزقازيق تم شن حملة مكبرة لرفع الإعلانات المخالفة من الشوارع، تحت إشراف محمد أبو هاشم رئيس الحي،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وفي مركز أبوكبير شنت الأجهزة التنفيذية حملة لرفع كافة الإشغالات المخالفة من الشوارع ،تحت إشراف المحاسب السيد عبدالرازق رئيس المركز ، شملت رفع الأكشاك العشوائية وإزالة الإشغالات من حرم الطريق وإلزام أصحابها بالاماكن المحددة لفتح الشوارع أمام حركة السيارات والمارة.

وفي مركز الزقازيق تم تنفيذ إزالة لمبنى مخالف بالطوب الدبش الأبيض على مساحة ١٠٠ م٢ بقرية كفر محمد جاويش تحت إشراف شعبان أبو الفتوح رئيس المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبه.

وفي مركز بلبيس تم تنفيذ إزالة مبانٍ مخالفة بقرية السلام  بنطاق الوحدة المحلية بغيته عبارة عن أعمدة دور أرضي على مساحة ٩٠م٢ بعزبة التل، تحت إشراف اللواء أ.ح/ أحمد شاكر رئيس المركز حفاظًا على هيبة الدولة وتطبيق القانون.

