الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية..تنفذ أول معسكر كشفي ببركة النصر بالحسينية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، على أهمية تنظيم الأنشطة الكشفية والمعسكرات الشبابية والذي يسهم بشكل فاعل في تعزيز روح الإنتماء ورفع روح الوعي الوطني لدى أبناء المحافظة، من خلال غرس قيم العمل الجماعي، والإنضباط ،وتحمل المسؤولية، وخدمة المجتمع ، مشيراً إلى أن الشباب هم الركيزة الأساسية لبناء الوطن، والإستثمار الحقيقي لمستقبله.

أشاد المحافظ بالجهود المتميزة التي تبذلها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية في تفعيل الأنشطة السياحية والتثقيفية والترفيهية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يساهم في تنمية الوعي الوطني وترسيخ قيم الإنتماء لدى النشء والشباب، فضلاً عن تنشيط السياحة الداخلية بالمحافظة، وإبراز المقومات الطبيعية والسياحية التي تزخر بها المحافظة، بما يعزز من مكانة الشرقية على الخريطة السياحة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة رشا حسن رأفت مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، أن الهيئة قامت بالتنسيق مع مجموعة “الرحالة المغامرون” الكشفية والإرشادية بنادي الشرقية، بتنفيذ تخييماً كشفياً ببركة النصر بمركز الحسينية، وذلك على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين ٦ و٧ نوفمبر من الشهر الجاري، في إطار خطة الهيئة لإستحداث أنشطة جديدة تستهدف فئة الشباب والنشء، مشيرةً إلى أن المعسكر شهد مشاركة (٣٠) شاب وشابة من الكشافين والمرشدات من أعضاء مجموعة “الرحالة المغامرون”.

ثمن محافظ الشرقية، الدور الذي تلعبه الحركة الكشفية في تنمية قدرات الشباب والنشء في بناء مجتمعات قوية قائمة على القيم والمبادئ النبيلة، لافتاً إلى أن الكشافة تمثل فلسفة حياة تقوم على العمل التطوعي، والخدمة المجتمعية، والولاء للوطن، والإحترام المتبادل بين الشعوب والثقافات.