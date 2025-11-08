خناقة ستات.. سيدة تلقي مادة حارقة على أخرى بسبب خلافات في الشرقية

شهدت احدى قرى مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية قيام سيدة بإلقاء مادة حارقة «مياه نار» على وجه جارتها وذلك بسبب خلافات بين أبنائهما وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود بلاغا بقيام سيدة تُدعى "هدى ش. ع. م"، مقيمة بإحدى قرى مركز الزقازيق بإلقاء مادة حارقة علي جارتها "سعاد ع" بسبب خلافات بينهما وبين أبنائهم.

وتبين من التحريات الأولية ومن كاميرات المراقبة قيام المتهمه بإستيقاف المجني عليها بأحد الشوارع وقامت بإستخراج مادة من طيات ملابسها وقامت بإلقاءها علي المجني عليها وتم تحرر المحضر اللازم وجار ضبط المتهم.