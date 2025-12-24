وزارة الدفاع تعلن عن بدء التسجيل بسجل قيد الموردين للشركات المحلية

أعلنت وزارة الدفاع فتح باب التسجيل للشركات المحلية المتقدمة لأول مرة والتى تنتهى الموافقة الأمنية لها بتاريخ 30 / 6 / 2026 والتى ترغب فى التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالي 2026 / 2027 من خلال قيام تلك الشركات بتسجيل البيانات الخاصة بها على موقع منظومة إصدار الموافقات الأمنية من خلال الرابط ، وذلك اعتباراً من 1 / 1 / 2026 وحتى 30 / 6 / 2026 .

وأوضحت وزارة الدفاع أنه عقب قيام الشركات بالتسجيل يتم إخطارها على الموقع عاليه بكافة البيانات والأوراق المطلوب استيفاؤها وحجز موعد لتقديمها لمجمع خدمات الأمن الحربى الكائن فى 1 شارع أحمد تيسير أمام مجمع طيبة التجارى طريق النصر ميدان الشهيد هشام بركات بمدينة نصر.