خالد الغندور يشيد بأداء لاعبي الأهلي : تمنيت وحود بن شرقي وتريزيجيه في الزمالك

أشاد خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، بلاعبي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن المارد الأحمر يمتلك لاعبيين مميزين تمنيت وجودهم في الزمالك.

وقال خالد الغندور في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة قناة أبو ظبي الرياضية: «الأهلي عنده لعيبة جامدة، كنت أتمنى أشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه يبقوا عندي في الزمالك لعيبة مميزة وعندهم إضافات، الأهلي خد أهم لعيب عندي أحمد سيد زيزو ورغم كدة انا لسة بنافس».

وأضاف: «الزمالك مقدرش يحافظ على زيزو عشان مش معاه فلوس، وميقدرش يخش في صفقات مع الأهلي وبيراميدز لنفس السبب».



وفي سياق آخر، يتقابل الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري 2025 يوم الأحد المقبل 9 نوفمبر 2025، بعدما اجتاز الأحمر عقبة سيراميكا في مباراة نصف النهائي بهدفين مقابل هدف، فيما فاز الفارس الأبيض على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4.