الفرح تحول لميتم .. مصرع شاب بطلق خرطوش خلال نقل عفش عروسة بالشرقية

لقي شاب مصرعه متأثرا بإصابته بطلق ناري خرطوش خلال نقل عفش عروسة بقرية الجوسق التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية،وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة بمصرع شاب يدعى عبد الله م ب، يبلغ من العمر 24 عاما بطلق خرطوش بقرية الجوسق التابعة لدائرة المركز.

وتبين من التحريات الأولية قيام حماده م ع 37 عاما، مقيم بقرية الجوسق، حيث تم اطلاق طلق خرطوش كانت بحوزته بطريق الخطأ أثناء الاحتفال بنقل عفش العروسة وتم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم ونقل الجثمان إلى مستشفى بلبيس العام تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.