خلافات على الميراث.. قرار عاجل بشأن عامل تعدى على والدته وشقيقته بالشرقية

قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة تعدي عامل على والدته وشقيقته بعصى خشبية في الشرقية.



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدى أحد الأشخاص بالضرب على والدته وشقيقته بإستخدام عصا خشبية بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 الجارى، تبلغ لمركز شرطة ههيا بحدوث مشاجرة بين طرف أول عامل زراعى"مصاب بجرح بالرأس وكدمات متفرقة"، ونجليه ، وطرف ثان والدة الأول وشقيقته "مصابتان بكدمات متفرقة"، وزوج الأخيرة، جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لخلافات حول الميراث تعدوا على إثرها بالضرب على بعضهم البعض بإستخدام عصا خشبية.. وأمكن ضبط طرفى المشاجرة والعصا الخشبية المستخدمة فى التعدى، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.