الداخلية تداهم أوكار الكيف بالقليوبية.. مقتل عنصريين خطرين وضبط مخدرات ب 96 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات، ومصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظة القليوبية.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة ، سبق إتهامهما فى جنايات "إتجار بالمواد المخدرة "، بنطاق محافظة "القليوبية" ، وضبط باقى عناصر تلك البؤر ، وبحوزتهم (أكثر من 721 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، شادو ، آيس ، إستروكس ، هيروين ، هيدرو ، بودرة حشيش إصطناعى" – عدد من الأقراص المخدرة – 111 قطعة سلاح نارى "18 بندقية آلية ، 43 بندقية خرطوش ، 49 فرد خرطوش ، طبنجة ").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (96) مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .