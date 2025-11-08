خلافات عائلية تتطور لمشاجرة بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمحافظة الشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 4 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بنشوب مشاجرة بين طرف أول (4 أشخاص)، وطرف ثان، (شخصين "مصابان بجروح متفرقة بالجسم")، جميعهم مقيمون بمحافظة الشرقية.. بسبب مشادة لخلافات عائلية بين الطرفين تطورت لمشاجرة قام على إثرها الطرفان بالتعدى على بعضهما بالسب والضرب.. أمكن تحديدهم وضبطهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق .