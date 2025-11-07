الداخلية تكشف حقيقة تعدي قائد دراجة نارية على سيدة بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قائد دراجة نارية لقيامه بالإصطدام بسيارتها وإحداث تلفيات بها وتهديدها والتعدى عليها بالسب حال قيامها بتصويره بالمنوفية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الدراجة النارية "سارية التراخيص" الظاهرة بمقطع الفيديو ، وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية)، وبمواجهته قرر أنه حال سيره بالدراجة النارية خاصته فوجئ بقيام الشاكية بفتح باب السيارة حال توقفها على جانب الطريق مما أدى لإصطدامه بها وإحداث بعض التلفيات بالسيارة ونفى قيامه بالتعدى عليها بالسب والتهديد.

تم التحفظ على الدراجة النارية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.