المؤتمر: القائمة الوطنية تضم مجموعة من الأحزاب تعمل معًا لخدمة الوطن

أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس النواب، أن المجلس يقوم بدوره التشريعي والرقابي لخدمة مصلحة الوطن وليس الأفراد، مشددًا على أهمية التعاون بين جميع النواب الفائزين لتحقيق الصالح العام.

وقال مرشد خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمه اليوم بقرية السماعنة بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية لدعم القائمة الوطنية من أجل مصر بحضور عدد من أعضاء القائمة والشخصيات العامة والسياسية : “يجب أن نتعاون مع أي من الفائزين الثلاثة عن الدائرة السابعة، وأن نبتعد عن لغة الإحباط، فالتشريع مسؤولية كبيرة ومجلس النواب يقوم بدوره لدعم مصلحة الوطن”.

وأعرب نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس المكتب التنفيذي عن سعادته بالتواجد بين أهالي السماعنة، مشيدًا بحفاوة الاستقبال والتنظيم المميز من شباب القرية، قائلاً: “السماعنة من أقرب الأماكن إلى قلبي، وما يحدث اليوم هو ملحمة وطنية صنعها شباب السماعنة بجهودهم المخلصة، مقدرش أوافيكم حقكم وبقولكم بحبكم”.

وأكد مرشد أن روح التعاون والمنافسة الشريفة بين جميع المرشحين في الدائرة السابعة هي السبيل الحقيقي لخدمة الوطن، مضيفًا: “معظم مرشحي الفردي في الدائرة السابعة موجودين معنا اليوم، وأوجه لهم التحية لأن الهدف في النهاية واحد وهو خدمة بلدنا”.

وأشار إلى أن القائمة الوطنية تضم مجموعة من الأحزاب المصرية التي تعمل معًا لخدمة الوطن، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو مساندة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يقود البلاد بثبات نحو التقدم والرقي.

واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة الفخر بما حققته الدولة المصرية من إنجازات، قائلاً: “يجب أن نفتخر ببلدنا ونقف جميعًا خلف الدولة المصرية التي تمضي بخطى ثابتة نحو المستقبل بقيادة الرئيس السيسي”