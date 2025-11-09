السفير نادر سعد: المصريون في بلغاريا حريصون على المشاركة بالانتخابات رغم عددهم القليل

أكد السفير نادر سعد، سفير جمهورية مصر العربية لدى بلغاريا، أن العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج تسير بسلاسة، مشيرًا إلى أن المصريين في بلغاريا، رغم قلة عددهم، حريصون على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني.

وأوضح السفير - في تصريحات خاصة لراديو النيل - أن أول تجربة للمصريين في الخارج مع التصويت كانت في نوفمبر 2011 عقب ثورة يناير، وهو التاريخ الذي شهد بداية ممارسة الجاليات المصرية حول العالم لحقها الدستوري في المشاركة بالانتخابات.

وأضاف أن العملية الانتخابية حاليًا أصبحت أكثر سهولة بفضل التسهيلات التقنية التي قدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يتم التصويت إلكترونيًا، فبمجرد أن يقدم الناخب صورة بطاقة الرقم القومي، يتم التحقق من عدم تصويته مسبقًا، ثم تُطبع أوراق الاقتراع على الفور، مما يجعل العملية تتم بسرعة وسلاسة دون أي تعقيدات.

وأشار السفير نادر سعد إلى أن النظام الإلكتروني المعمول به يتطلب تنسيقًا دائمًا مع فريق الدعم الفني في الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، والذي يقدم كل أشكال المساندة الفنية دون تأخير، مؤكدًا حرص الهيئة على تيسير العملية الانتخابية للمصريين بالخارج.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات حرصت على أن تُجرى الانتخابات على مدار يومين، أحدهما يوم عمل والآخر يوم عطلة، لإتاحة أكبر فرصة ممكنة للمشاركة، لافتًا إلى أن الإقبال عادة ما يزداد في يوم السبت باعتباره عطلة أسبوعية، حيث يعتبره المصريون في الخارج فرصة للتجمع والمشاركة في حدث وطني ذي طابع احتفالي.