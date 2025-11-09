قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية يزور الوادي الجديد لأول مرة ويشارك في مبادرة زراعة النخيل
ارتفع بمعدلات غير مسبوقة.. الاحتياطي النقدي لمصر يكسر حاجز الـ 50 مليار دولار نهاية أكتوبر 2025
رئيس الوزراء يلتقط صورة تذكارية خلال افتتاح الدورة السادسة لمعرض النقل الذكي
الجزيري شايل سيفه.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي بنهائي السوبر المصري
المالية:مصر تستثمر فى المستقبل بإرادة سياسية قوية
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني يثمن جهود مصر لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
مدبولي يشهد التشغيل التجريبي للقطار السريع مطروح- السخنة
التركيز بدل الاعتراض العلني .. «شوبير» يُوجّه نصائح للاعبي المنتخب
انهيار كوبري مشاة مهجور على ترعة الإبراهيمية بطما سوهاج..ما الذي حدث؟ | صور
أسعار الذهب اليوم الأحد 9 نوفمبر.. عيار 21 وصل كام؟
جراديشار في الانتظار.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في السوبر
اليابان تصدر تحذيراً من تسونامي بعد زلزال بلغت قوته 6.7 درجة قبالة ساحل سانريكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 - 11 - 2025 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 - 11 - 2025 والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 - 11 - 2025 والقنوات الناقلة
محمد سمير

تقام اليوم الأحد 9 - 11 - 2025 عدد من المباريات في كل المسابقات حول العالم، يتصدرها قمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر بجانب مواجهة مانشستر سيتي وليفربول فى الدوري الإنجليزي، ولقاء رايو فاليكانو ضد ريال مدريد فى الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات السوبر المصري والقنوات الناقلة

بيراميدز X سيراميكا كليوباترا – الساعة 2:45 عصرا على قناة ON SPORT 2

الزمالك X الأهلي – الساعة 5:30 مساء على قناة ON SPORT 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أستون فيلا X بورنموث – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 9

برينتفورد X نيوكاسل يونايتد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

كريستال بالاس X برايتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

نوتنجهام فوريست X ليدز يونايتد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

مانشستر سيتي X ليفربول – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أتلتيك بيلباو X ريال أوفييدو – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

رايو فاليكانو X ريال مدريد – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مايوركا X خيتافي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 4

فالنسيا X ريال بيتيس – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

سيلتا فيجو X برشلونة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

أتالانتا X ساسولو – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD

بولونيا X نابولي – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

جنوى X فيورنتينا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 2 HD

روما X أودينيزي – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

إنتر ميلان X لاتسيو – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

لوريان X تولوز – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

أنجييه X أوكسير – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 9

ميتز X نيس – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 5  

ستراسبورج X ليل – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 6

ليون X باريس سان جيرمان – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الألماني

فرايبورج X سانت باولي – الساعة 4:30 عصرا

شتوتجارت X أوجسبورج – الساعة 6:30 مساء

آينتراخت فرانكفورت X ماينتس – الساعة 8:30 مساء

مواعيد مباريات كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

بلجيكا X تونس – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1

فيجي X الأرجنتين – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 2

المغرب X كاليدونيا الجديدة – الساعة 3:30 ظهرا على قناة beIN Sports

البرتغال X اليابان – الساعة 3:30 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 3

كرواتيا X كوستاريكا – الساعة 4:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

الإمارات X السنغال – الساعة 4:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

بوليفيا X قطر – الساعة 5:45 مساء على قناة beIN Sports

إيطاليا X جنوب أفريقيا  – الساعة 5:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3

الأهلي والزمالك نهائي كأس السوبر مانشستر سيتي وليفربول مواعيد مباريات السوبر المصري والقنوات الناقلة مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة مواعيد مباريات كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

تحرك عاجل من أسرة ضحايا حادث سيارة المطرب إسماعيل الليثي

تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

واقعة التحرش بفتاة على كورنيش النيل

إخلاء سبيل الضابط الكويتي في واقعة التحـ.ـرش بفتاة على كورنيش النيل

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025.. تفاصيل الزيادة الجديدة وجدول الصرف الكامل

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 .. اعرف الجدول الكامل بعد الزيادة

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

أسهل طريقة للوصول إلى المتحف المصري الكبير 2025.. خطوط المواصلات والمواصلات الجديدة

أسهل طريقة للوصول إلى المتحف المصري الكبير.. خطوط المواصلات الجديدة والقديمة

ترشيحاتنا

ارشيفية

لمحكمة الجنايات| إحالة مالك كيان تعليمي بدون ترخيص بالجيزة

ارشيفية

حبس عاطل 6 أشهر بتهمة التسول في القاهرة

ارشيفية

إحالة 4 عاطلين بتهمة حيازة أسلحة بالأميرية

بالصور

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة
طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة
طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟
للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟
للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك مكشوفة الظهر

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك

هيفاء وهبي تتألق بفستان ملفت فى حفلتها بالأردن

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد