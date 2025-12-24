رأيي ثابت ولم يتغير.. أحمد موسى: حذرت من خطورة جماعة الإخوان الإرهابية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مشروع حياة كريمة نقلة نوعية في حياة الأهالي والقرى، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يوجه الشكر دائما للمصريين لتحملهم الصعاب، والشعب يدعم الرئيس السسي من اجل بناء الدولة المصرية.



وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئولتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه حذرت من خطورة جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن رأيي ثابت ولم يتغير، مؤكدا أنه مقتنع تماما بكل كلمة أتحدث بها للرأي العام عن جماعة الإخوان الإرهابية.

وتابع مقدم برنامج “على مسئوليتي”، أن جماعة الإخوان الإرهابية تحاول بأستمرار هدم الدولة ومؤسساتها، مؤكدا أنه لا بد من الدعم الكامل للدولة المصرية، والرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة.