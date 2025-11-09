روسيا: علاقاتنا مع الولايات المتحدة يشوبها عوامل مزعجة.. وإصلاحها يتطلب وقتا طويلًا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم /الأحد/ أن علاقات بلاده والولايات المتحدة يشوبها العديد من العوامل المزعجة الممتدة من الإدارة الأمريكية السابقة .. قائلا : "إن إصلاح هذه الفوضى سيستغرق الأمر وقتًا طويلاً".

وأضاف لافروف - وفقا لوكالة أنباء (سبوتنك) الروسية - "إن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن القضايا الثنائية قائم ولكن ليس بالسرعة المطلوبة كما أننا مع وصول الإدارة الجديدة، لمسنا رغبةً في استئناف الحوار".

وأشار إلى أن جولتين من المشاورات عقدتا في الربيع وتم التوصل خلالهما إلى عدد من الاتفاقيات لتحسين الظروف المعيشية للبعثات الدبلوماسية ..قائلا :" إنه في إطار هذا الحوار، نعتبر أنه من المهم ألا نقتصر على مشاكل البعثات الدبلوماسية فقط ، من المهم الانتقال إلى معالجة قضايا أخرى ، مثل إنشاء خدمة جوية مباشرة وإعادة الممتلكات الدبلوماسية الروسية".