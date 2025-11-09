نشرت الفنانة هيفاء وهبي صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ..



تفاصيل إطلالة هيفاء وهبي تتألق بفستان ملفت فى حفلتها بالأردن

وتألقت هيفاء وهبي، فى الصور باطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون النبيتى ذات فتحة من الأمام.



كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز هيفاء بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.



وتعتمد هيفاء ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.



ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.













