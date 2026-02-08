تدريب دفعة جديدة من المتعافين.. جهود صندوق علاج الإدمان في أسبوع

أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من يوم 3 وحتى يوم 10 يناير 2026



شارك الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في المؤتمر السنوي الذي تنظمه كلية طب جامعة الزقازيق، تحت عنوان " الوقاية من الإدمان وتعزيز الصحة النفسية " بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والدكتورة حنان النحاس نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمود طه عميد كلية الطب و مدحت وهبة المستشار الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وممثل وكالة الاتحاد الأوروبي للمخدرات وممثلي الجهات المعنية وأساتذة الجامعات المصرية وقيادات الصندوق.

وألقى الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والخبير الدولي بمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، محاضرةً استعرض خلالها أبرز ما يقدّمه علم الوقاية من معرفة دقيقة حول البرامج والسياسات الفعّالة فعليًا، وتمييزها عن البرامج غير الفعّالة. وأوضح أن العلاقة بين التوعية والوقاية علاقة تكاملية تراكمية؛ إذ لا يمكن أن تكون الوقاية فعّالة دون توعية، كما أن التوعية دون وقاية تبقى مجرد معلومات غير مُستثمَرة مشيرا إلى أن علم الوقاية لا ينظر إلى التعاطي بوصفه حدثًا معزولًا، بل يوفر فهمًا شاملًا للعوامل التي تجعل الأفراد أكثر عرضةً للشروع في تعاطي المواد المخدّرة، سواء على مستوى الفرد أو البيئة المحيطة.

كما استعرض "عثمان" نتائج تقييم وقياس أثر برنامج الوقاية من أخطار تعاطى المواد المخدرة بين طلاب المدارس والجامعات والذى ينفذه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لرفع وعي الطلاب بخطورة التعاطي، ضمن تنفيذ محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من أخطار التعاطي والإدمان والتي تم إطلاقها تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية وجاري تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، واستهدف البرنامج رفع وعي الطلاب في نحو 6000 مدرسة بالمرحلة الإعدادية والثانوية خلال العام الدراسى 2024/2025 على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك من خلال تحديد دقيق للرسائل العلمية الموجهة للطلاب بهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة بشأن المواد المخدرة، وصياغة هذه الرسائل في إطار مواد إعلامية مرئية مثل "أفلام قصيرة، وتنويهات، وفيديو جراف"، إلى جانب اختبار هذه الرسائل لضمان فاعليتها.

وأوضح "عثمان" أن البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المخدرات تبنى أدوات مبتكرة وإبداعية لتنفيذ الأنشطة، حيث اعتمد على حزمة من المواد الإعلامية المرئية التي تنوعت بين الأفلام الروائية القصيرة والتنويهات، بالإضافة إلى عددٍ من الرسائل المهمة التي تواكب المتغيرات السريعة والمتلاحقة التي طرأت على قضية المخدرات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة بشأنها، وأن عينة الدراسة التقييمية للبرنامج الوقائي تمثلت في 356 مدرسة تمثل 8% من مجتمع الدراسة بواقع 11957 فرد بمتوسط 35 طالب من كل مدرسة، وشملت العينة على 41% إناث و 59 % ذكور والمرحلة الإعدادية مثلت 66.8% من العينة بينما المرحلة الثانوي العام 20.4% والثانوي الفني 12.7 % وأظهرت النتائج أن غالبية عينة الدراسة شاهدت الحملة الإعلامية لصندوق مكافحة الإدمان "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة تطوعية من النجم كابتن محمد صلاح لافتا الى أن كل جنيه يتم إنفاقه في التوعية من الإدمان يوفر أكثر من 10 جنيهات من الاتفاق على تداعيات المشكلة ، حيث يقلل من تكاليف العلاج الباهظة في المصحات ويقلل الخسائر الاقتصادية الناجمة عن ضعف الإنتاجية والبطالة، ويجنب الأفراد والمجتمعات الآثار الاجتماعية والصحية المدمرة للمخدرات ،حيث أثبتت الدراسات أن الاستثمار في الوقاية والتوعية يعود بفوائد اقتصادية واجتماعية ضخمة تفوق بكثير تكلفة الإنفاق على العلاج أو التعامل مع الآثار السلبية لتعاطي المخدرات .



وعلى جانبٍ آخر، وفي السياق ذاته، نظّم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فعاليةً بالتعاون مع كلية طب جامعة الزقازيق لتكريم الفائزين في مسابقة الصندوق من شباب الباحثين في قضايا مكافحة وعلاج الإدمان، ويأتي ذلك في إطار تكريم الصندوق لستةٍ من الباحثين الفائزين بجوائز المسابقة من جامعات الزقازيق، والأزهر، وعين شمس، والمنيا، وطنطا، حيث تناولت أبحاثهم قضايا مهمة وأسهمت في تجسير الفجوات البحثية في مجال المخدرات، وحرص الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والحضور على إهداء الباحثين الفائزين في المسابقة شهادات التكريم ومنحهم جوائز مالية مقدمة من صندوق مكافحة الإدمان ، حيث تهدف هذه الجوائز إلى تشجيع الأبحاث المبتكرة التي تسهم في تطوير استراتيجيات الوقاية وعلاج الإدمان وربط البحث العلمي بالتحديات التي تواجه قضية التعاطي وتقديم حلول علمية لتطوير سياسات المواجهة .

وشهد جناح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي خلال أعمال الدورة الـ 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالا كبيرا من جانب زوار المعرض لاسيما الشباب على أنشطة الصندوق لرفع الوعى بخطورة تعاطي المواد المخدرة ،كما تقدم أكثر من 500 شاب وفتاة من المترددين على المعرض وكذلك من خلال "بيوت التطوع" التابعة للصندوق داخل العديد من الجامعات المصرية ، للانضمام لرابطة متطوعي الصندوق والبالغ عددها أكثر من 35 ألف شاب وفتاة على مستوى الجمهورية كما انطلق العرض المسرحى " شاطر " لتوعية الأطفال بمناطق التدخين وتعاطى المواد المخدرة داخل الأندية ومراكز الشباب

وحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على تنظيم دورات تدريبية لمتعافي الخط الساخن " 16023 "، وتم تنظيم دورة جديدة للتدريب المهني للمتعافين من أبناء المناطق المطورة " بشائر الخير " على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ،" صيانة وتركيب ألواح الطاقة الشمسية وكاميرات المراقبة" بالتعاون مع شركة سوبر فني للاستشارات .



كما تم تنفيذ 787 نشاط متنوع بالمحافظات المختلفة على مدار أسبوع منها مبادرة " خدعوك فقالوا" في الميادين أيضا تنفيذ أنشطة متنوعة لرفع الوعي بخطورة التعاطي في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ،بالإضافة الى تنفيذ أنشطة متنوعة بالجامعات لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة، وتنفيذ أنشطة بالمناطق المطورة" بديلة العشوائيات " كذلك استمرار تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023" على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 3213 مريض من خلال 35 مركز علاجي في 21 محافظة حتى الآن ، كما تم الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات لـ 11360 موظف من العاملين في الجهاز الإداري للدولة مع توفير العلاج مجانا وفى سرية تامة لأى موظف مريض إدمان دون أي يقع تحت طائلة القانون ،شريطة التقدم للعلاج طواعية قبل نزول حملات الكشف مقر عمله ، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة لرفع وعي الفئات المتخلفة بخطورة التعاطي بالمحافظات المختلفة .