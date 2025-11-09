قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتفقد سيارات وأتوبيسات كهربائية صناعة مصرية بمعرض النقل الذكي
وفاة زوجة القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
أحمد الطلحي: الصلاة على النبي أعظم قربة إلى الله وهي باب السعادة دنيا وآخرة
قافلة "زاد العزة" الـ 68 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
وزير المالية: الدولة تطرح فرصا كبيرة واستثنائية للاستثمارات التنموية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة
كامل الوزير يستعرض أحدث وسائل النقل البري والبحري والسككي المصنعة في مصر
ركلات الترجيح والعامل النفسي.. تفاصيل خطة مدربا الأهلي والزمالك بنهائي السوبر المصري
وزير خارجية إيران: لا إمكانية لإجراء محادثات مع واشنطن في ظل الظروف الراهنة
للتصويت بالانتخابات.. كيفية استخراج بطاقة رقم قومي في نفس اليوم
روسيا: علاقاتنا مع الولايات المتحدة يشوبها عوامل مزعجة.. وإصلاحها يتطلب وقتا طويلًا
السودان يشهد أكبر أزمة نزوح في العالم : تهجير أكثر من 12 مليون شخص
السوبر المصري ..إعلامي يشيد بـ محمد عواد: سبب صعود الزمالك للنهائي
رياضة

الأهلي والزمالك وليفربول.. أبرز مباريات اليوم الأحد 9 - 11 - 2025

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
يسري غازي

تقام اليوم الأحد 9 - 11 - 2025 العديد من المباريات البارزة علي مستوي دوريات العالم يأتي في مقدمتها قمة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري ومانشستر سيتي وليفربول فى الدوري الانجليزي.


يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام الزمالك، بعد الفوز على حساب نادي سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة، بينما فاز الزمالك على حساب بيراميدز.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي الزمالك في نهائي السوبر المصري على ملعب آل نهيان مساء اليوم الأحد .

موعد مباراة الأهلي والزمالك بـ السوبر


من المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر المصري في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات مساء على ستاد آل نهيان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر

تنقل 3 قنوات فضائية مباراة نهائي كأس السوبر المصري بين النادي الأهلي والغريم التقليدي نادي الزمالك مساء غد الأحد وهي:  ON Time Sports 1 ، قناة أبوظبي الرياضية 1 ، قناة دبي الرياضية.

مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز

يواجه فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر نظيره فريق بيراميدز في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى بطولة كأس السوبر المصري.

وتلقي فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر خسارة أمام نظيره فريق الأهلي بهدفين مقابل هدف في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

فيما خسر فريق بيراميدز أمام نظيره فريق الزمالك في نصف نهائي كأس السوبر المصري بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

وتقام مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز في تمام الساعة الثانية والنصف عصر اليوم الأحد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس السوبر المصري.

مباراة مانشستر سيتي وليفربول

يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره فريق ليفربول ضمن منافسات الجولة الحادية عشر في الدوري الإنجليزي.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وليفربول فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي.

السوبر الأهلي الزمالك ليفربول مانشستر سيتي

