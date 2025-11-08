إيكيتيكي: صرامة سلوت تصنع الفارق في ليفربول والمنافسة مع إيزاك تحفزني على التطور

أكد المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي، لاعب ليفربول الإنجليزي، أن مدربه الهولندي آرني سلوت يتمتع بشخصية قوية وانضباط صارم في العمل، معتبرًا أن هذه الصرامة تمثل أحد أسباب التطور الذي يعيشه الفريق هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال إيكيتيكي في تصريحات لصحيفة "تليجراف" البريطانية إن سلوت يتعامل مع لاعبيه بجدية كبيرة، مضيفًا: "سلوت دائمًا يراقبني، ليس بهدف الضغط، بل لأنه يريد مني الأفضل. أحيانًا يكون الأمر مزعجًا، لكني أعلم أن ذلك لمصلحتي. المدرب الذي لا يهتم لا يتحدث معك أو يحاول تطويرك، لذلك أقدّر هذا النوع من الانتباه".

الجوانب البدنية والتكتيكية

وأوضح اللاعب الفرنسي أن المدرب الهولندي يركز على الجوانب البدنية والتكتيكية بنفس القدر، مشيرًا إلى أن فلسفته تعتمد على الجهد الجماعي والعمل بدون كرة، وقال: "هو دائمًا يذكرنا بأن كرة القدم ليست فقط تسجيل الأهداف، بل المساهمة في المنظومة الدفاعية والهجومية معًا. لذلك أعمل يوميًا على تحسين تحركاتي بدون كرة ومعدلي البدني".

المنافسة داخل الفريق

وفيما يتعلق بالمنافسة داخل الفريق بعد التعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، أبدى إيكيتيكي تفاؤله بشأن إمكانية الانسجام بينهما، موضحًا: "إيزاك لاعب رائع، ولعبنا سويًا شوطًا واحدًا فقط حتى الآن، لكنني أشعر أننا يمكن أن نكوّن ثنائيًا قويًا في المستقبل. المنافسة لا تخيفني بل تحفزني لأكون أفضل".

مجموعة مميزة من المهاجمين

وأضاف: "لدينا مجموعة مميزة من المهاجمين في ليفربول، وكلنا نملك الرغبة نفسها في تقديم أداء ممتع للجماهير. أعتقد أن تنوع أساليبنا يمنح الفريق مرونة كبيرة في الهجوم".

واختتم إيكيتيكي حديثه بالتأكيد على أن سلوت يسعى لبناء فريق يعتمد على الانضباط والتعاون بين جميع الخطوط، قائلًا: "المدرب يطالبنا دائمًا بأن نلعب بروح الفريق، وهذا ما يجعلنا نتطور بشكل مستمر. الصرامة التي يظهرها ليست قسوة، بل دليل على إيمانه بقدرتنا على الوصول إلى القمة".