سلوت يكشف عن دور جديد لـ محمد صلاح في ليفربول

أشاد آرني سلوت، مدرب ليفربول، بالمستوى الدفاعي الذي يقدمه النجم المصري محمد صلاح مع الفريق في الفترة الأخيرة.

وقال آرني سلوت في تصريحات أبرزتها شبكة “ليفربول إيكو”: “العمل الدفاعي المتزايد من محمد صلاح كان عاملًا مهمًا في نجاح ليفربول في الفترة الأخيرة، خصوصًا في المباريات الكبيرة”.

وأضاف: “عادةً، يُتوقع من اللاعبين المهاجمين مثل صلاح التركيز بشكل رئيسي على التهديف، لكن قدرته على العودة والمساهمة في الدفاع أضافت بعدًا جديدًا في لعبه، مما جعله أكثر قيمة للفريق”.

إشادة بتنوع قدرات صلاح

وختم: “أداؤه ضد مانشستر سيتي في الموسم الماضي، حيث سجل هدفًا وصنع آخر وساهم دفاعيًا، كان مثالًا حقيقيًا على مدى تنوع قدراته، هذا النوع من المساهمة الشاملة يمكن أن يكون محوريًا، خاصة في المباريات الكبيرة حيث يحتاج الفريق للدفاع ككتلة واحدة وأيضًا الاستفادة من الهجمات المرتدة”.