موعد مباراة الهلال والنجمة في الدوري السعودي والقناة الناقلة

يحل فريق الهلال ضيفًا ثقلًا على النجمة، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري السعودي.

ويستهدف الهلال بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي تحقيق الانتصار الخامس على التوالي في الدوري السعودي وإشعال الصراع على الصدارة.

وخاض الهلال 7 مباريات في الدوري السعودي هذا الموسم، حقق 5 انتصارات وتعادل في مباراتين ولم يتجرع مرارة الهزيمة حتى الآن.

ويوجد الزعيم في المركز الثالث برصيد 17 نقطة، متأخرًا بنقطة واحدة عن التعاون صاحب المركز الثاني، و4 نقاط عن النصر متصدر الترتيب.

موعد مباراة الهلال والنجمة والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الهلال والنجمة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، وتذاع عبر قناة ثمانية 1.

في المقابل يطمح النجمة في إيقاف سلسلة نتائجه الكارثية، بحصد نقطة على الأقل أمام الهلال.

ويوجد النجمة في المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي بدون رصيد، وهو الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي نقطة في البطولة حتى الآن.