تنظيم مصري مشرف.. 72 دولة تواصل منافساتها في كأس العالم للرماية بالعاصمة الإدارية

تتواصل اليوم فعاليات بطولة كأس العالم للرماية "مسدس وبندقية – القاهرة 2025" في يومها الثاني، والتي تستضيفها مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1,100 رامٍ ورامية وإداري يمثلون 72 دولة من مختلف قارات العالم.

ويشهد اليوم الثاني من البطولة نشاطًا مكثفًا في ميادين الرماية، حيث انطلقت المنافسات بمرحلة فحص المعدات وتليها مسابقة 10 أمتار بندقية ضغط هواء "سيدات"، وتدريبات 50 متر مسدس رجال وسيدات، وتدريب مسابقة 25 متر مسدس سريع "رجال"، ومسابقة بندقية ضغط هواء سيدات،

وتدريب 10 أمتار بندقية هواء "رجال.

كما يُعقد اليوم الاجتماع الفني لمناقشة الجوانب التنظيمية والتحكيمية للبطولة، ويُختتم مساء اليوم بـ حفل الافتتاح الرسمي، والذي يشهد حضوراً رفيع المستوى يتقدمه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيد لوتشيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية (ISSF)، وأليساندرو نيكوترا السكرتير العام للاتحاد الدولي للرماية، إلى جانب عدد من القيادات الرياضية المصرية والدولية وممثلي الدول المشاركة.

وتؤكد اللجنة المنظمة أن البطولة تسير وفق أعلى المعايير الدولية، وسط تنظيم مصري مشرف يعكس قدرات الدولة في استضافة البطولات العالمية الكبرى، بما يعزز مكانة مصر على خريطة الرياضة العالمية ويدعم قطاع السياحة الرياضية.