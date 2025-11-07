السوبر المصري ...موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

تعرض فريق بيراميدز للهزيمة أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة.

ومن المنتظر أن يلتقي بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا بتوقيت القاهرة

وتقام منافسات البطولة المقامة في الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.