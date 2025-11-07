خبير تحكيمي: سيراميكا له ضربة جزاء صحيحة على ياسين مرعي

شارك الناقد الرياضي خالد طلعت، رأي الخبير التحكيمي توفيق السيد، بشأن عدم احتساب ركلة جزاء لسيراميكا كليوباترا في لقاء الأهلي أمس.

وقال الخبير التحكيمي توفيق السيد: “سيراميكا له ضربة جزاء صحيحة على ياسين مرعي لأن ايده خارج جسمه وكبرت محيط جسمه”.

وصعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى نهائي بطولة السوبر المصري المقامة بالإمارات بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

سيطر الأهلي على معظم فترات المباراة، ولاحت له العديد من الفرص المحققة التي كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة خاصة في الدقائق الاخيرة التي شهدت أكثر من4 فرص محققة.

نجح الأهلي في تسجيل الهدف الأول برأسية حملت توقيع محمود حسن تريزيجيه، وتعادل مروان عثمان لسيراميكا في الشوط الأول قبل أن يضيف جراديشار هدف التقدم في الشوط الثاني.