بث مباشر.. صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
إندونيسيا.. إصابة 54 شخصا في انفجار داخل مسجد بجاكرتا أثناء صلاة الجمعة
المستشار أحمد بنداري: انطلاق الانتخابات البرلمانية في 66 مقرًا
مهشمة بالكامل.. صور سيارة إسماعيل الليثي عقب تعرضه لحادث سير مروع
موعد صلاة الجمعة .. اعرف التوقيت الصحيح للصلوات الخمس
نيابة عن الرئيس السيسى.. منال عوض في مؤتمر المناخ بالبرازيل: التمويل المناخي دون المستوى
مصدر أمني: خطة وفق تخطيط دقيق وتدريب جيد للمشاركة في تأمين انتخابات النواب
خبير تحكيمي: سيراميكا له ضربة جزاء صحيحة على ياسين مرعي
نواف سلام: نحن في المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح التي تشمل جنوب الليطاني
توافد ملحوظ من أبناء الجالية المصرية في كازاخستان للتصويت في انتخابات النواب
انطلقت اليوم في الخارج.. الجدول الزمني لـ انتخابات مجلس النواب 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

خبير تحكيمي: سيراميكا له ضربة جزاء صحيحة على ياسين مرعي

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سارة عبد الله

شارك الناقد الرياضي خالد طلعت، رأي الخبير التحكيمي توفيق السيد، بشأن عدم احتساب ركلة جزاء لسيراميكا كليوباترا في لقاء الأهلي أمس.

وقال الخبير التحكيمي توفيق السيد:  “سيراميكا له ضربة جزاء صحيحة على ياسين مرعي لأن ايده خارج جسمه وكبرت محيط جسمه”.

وصعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى نهائي بطولة السوبر المصري المقامة بالإمارات بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

سيطر الأهلي على معظم فترات المباراة، ولاحت له العديد من الفرص المحققة التي كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة خاصة في الدقائق الاخيرة التي شهدت أكثر من4 فرص محققة.

نجح الأهلي في تسجيل الهدف الأول برأسية حملت توقيع محمود حسن تريزيجيه، وتعادل مروان عثمان لسيراميكا في الشوط الأول قبل أن يضيف جراديشار هدف التقدم في الشوط الثاني. 

خالد طلعت توفيق السيد الأهلي

