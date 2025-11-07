قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيرته البريطانية لبحث الأوضاع بفلسطين والسودان
توقف الحركة بمطار لييج البلجيكية بسبب مسيرة
أول تعليق من تركيا على رفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير داخليته
وزير الخارجية: الانتقال للمرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة أمر ضروري
خالد الغندور يعتذر لـ عبد الله السعيد بعد مباراة الزمالك وبيراميدز
أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يتصدر
شنطة ذهب.. قرار عاجل بشأن سرقة حقيبة مجوهرات من مسنة بالعجوزة
آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر في مصر.. وعيار 21 يتخطى الـ5300 جنيه
وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا تمكنا من تدمير أنفاق غزة فلن تبقى حماس في القطاع
مصادر أمنية إسرائيلية: الاستخبارات رصدت نقل أسلحة وتدريبات ميدانية جديدة لحزب الله
توجيهات من وزير دفاع الاحتلال بتدمير الأنفاق في غزة
رياضة

حسن شحاتة يحتفل بتأهل الزمالك لنهائي السوبر رفقة عائلته

حسن شحاتة وعائلته
حسن شحاتة وعائلته
سارة عبد الله

حرص حسن شحاتة، نجم الزمالك السابق، على الاحتفال بتأهل الزمالك لنهائي كأس السوبر المصري.

وشاهد حسن شحاتة المباراة التي جمعت الزمالك وبيراميدز أمس رغم حالته الصحية، ذلك رفقة عائلته ومحتضنا قميص الأبيض.

موعد نهائي كأس السوبر المصري


من المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك في قمة مرتقبة يوم الأحد المقبل الموافق 9 نوفمبر 2025، في تمام:

  • الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة
  • السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية
  • السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات

وتُقام المباراة على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، في مواجهة ينتظرها عشاق الكرة المصرية والعربية، بين قطبي الكرة المصرية، بحثًا عن لقب جديد يختتم به عام 2025 الكروي.

الزمالك حسن شحاتة كأس السوبر المصري

