حسن شحاتة يحتفل بتأهل الزمالك لنهائي السوبر رفقة عائلته

حرص حسن شحاتة، نجم الزمالك السابق، على الاحتفال بتأهل الزمالك لنهائي كأس السوبر المصري.

وشاهد حسن شحاتة المباراة التي جمعت الزمالك وبيراميدز أمس رغم حالته الصحية، ذلك رفقة عائلته ومحتضنا قميص الأبيض.

موعد نهائي كأس السوبر المصري



من المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك في قمة مرتقبة يوم الأحد المقبل الموافق 9 نوفمبر 2025، في تمام:

الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة

السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية

السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات

وتُقام المباراة على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، في مواجهة ينتظرها عشاق الكرة المصرية والعربية، بين قطبي الكرة المصرية، بحثًا عن لقب جديد يختتم به عام 2025 الكروي.