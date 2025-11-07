قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهند.. شلل كبير يضرب مطار أنديرا غاندي الدولي
موضوع خطبة الجمعة .. الأوقاف تحددها بعنوان إدمان الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي
موعد ومكان جنازة والد محمد رمضان
وفاة والد محمد رمضان
التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور
إعادة افتتاح مكتب الشهر العقاري والتوثيق بجامعة عين شمس بعد تطويره
560 جنيها نزولًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة
ما حكم التسبيح باليد اليسرى؟.. الإفتاء تجيب
محطة قطارات بشتيل.. صرح ضخم لخدمة أهالي الصعيد وتخفيف الضغط عن رمسيس| إنفوجراف
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق.. وفرص أمطار على هذه المناطق
في حالة خطرة.. نقل إسماعيل الليثي للعناية المركزة بعد تعرضه لحادث سير
سياسي موهوب.. ترامب يشيد بزهران ممداني خلال محادثات مغلقة
رياضة

متجروش وراه.. جمال عبد الحميد يوجه رسالة لمسئولي الأهلي

جمال عبد الحميد
جمال عبد الحميد
سارة عبد الله

وجه جمال عبدالحميد، لاعب نادي الزمالك السابق، رسالة للنادي الأهلي بشأن البرازيلي خوان بيزيرا لاعب القلعة البيضاء.

وقال جمال عبدالحميد في تصريحات تليفزيونية: “خوان بيزيرا أحسن لاعب في الدوري المصري كجناح يمين، وياريت الأهلي ميجريش وراه بس ومتحاولوش ضمه".

وأضاف: “بيزيرا أحسن واحد في مصر بيروح للعيب ويرقصه ويراوغه، ممكن يكون في مباراة الأهلي بالدوري كان وحش أو مكنش موفق ولكنه لعيب كبير، ويارب يلعب أمام الأهلي الماتش الجاي”.

موعد نهائي كأس السوبر المصري


من المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك في قمة مرتقبة يوم الأحد المقبل الموافق 9 نوفمبر 2025، في تمام:

  • الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة
  • السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية
  • السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات

وتُقام المباراة على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، في مواجهة ينتظرها عشاق الكرة المصرية والعربية، بين قطبي الكرة المصرية، بحثًا عن لقب جديد يختتم به عام 2025 الكروي.

نادي الزمالك خوان بيزيرا الأهلي

