متجروش وراه.. جمال عبد الحميد يوجه رسالة لمسئولي الأهلي

وجه جمال عبدالحميد، لاعب نادي الزمالك السابق، رسالة للنادي الأهلي بشأن البرازيلي خوان بيزيرا لاعب القلعة البيضاء.

وقال جمال عبدالحميد في تصريحات تليفزيونية: “خوان بيزيرا أحسن لاعب في الدوري المصري كجناح يمين، وياريت الأهلي ميجريش وراه بس ومتحاولوش ضمه".

وأضاف: “بيزيرا أحسن واحد في مصر بيروح للعيب ويرقصه ويراوغه، ممكن يكون في مباراة الأهلي بالدوري كان وحش أو مكنش موفق ولكنه لعيب كبير، ويارب يلعب أمام الأهلي الماتش الجاي”.

موعد نهائي كأس السوبر المصري



من المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك في قمة مرتقبة يوم الأحد المقبل الموافق 9 نوفمبر 2025، في تمام:

الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة

السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية

السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات

وتُقام المباراة على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، في مواجهة ينتظرها عشاق الكرة المصرية والعربية، بين قطبي الكرة المصرية، بحثًا عن لقب جديد يختتم به عام 2025 الكروي.