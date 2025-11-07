قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

إبراهيم صلاح: نهائي السوبر فرصة لـ عبدالرؤوف لصناعة التاريخ

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد إبراهيم صلاح، لاعب الزمالك السابق، أن لاعبي الفريق الأبيض قدموا أداءًا مميزًا أمام بيراميدز، مشددا على أن الفارس الأبيض يستحق التأهل لنهائي بطولة السوبر المصري.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "نهائي السوبر سيكون صعب للغاية ويجب التحضير لتلك المواجهة بشكل جيد وأتمنى جاهزية جميع اللاعبين وأحمد عبدالرؤوف أمامه فرصة ذهبية لصناعة تاريخ لنفسه".

وأضاف: "مباراة الزمالك والأهلي لها طابع خاص وستكون نقلة في تاريخ عبدالرؤوف حال التتويج باللقب، ودائما أبناء النادي يعملون بقلبهم".

وأوضح: "مباراة بيراميدز كانت صعبة لأنها أمام بطل أفريقيا ورغم ذلك لاعبي الزمالك ظهروا بشكل جيد وأحمد عبدالرؤوف أدار اللقاء بشكل منطقي".

