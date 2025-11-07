مدحت عبد الهادي: عبد الرؤوف في مهمة صعبة أمام الأهلي

أكد الكابتن مدحت عبد الهادي، نجم الزمالك السابق، أن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفارس الأبيض سيكون أمام مهمة صعبة للغاية في المباراة القادمة أمام الأهلي، في ظل الإرهاق البدني والإصابات التي يعاني منها عدد من لاعبي الفريق بعد مواجهة بيراميدز.

وقال عبد الهادي خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: "أحمد عبد الرؤوف عنده تحدي كبير قدام الأهلي، لأن الفريق ظهر عليه الإرهاق في مباراة بيراميدز، وده واضح على أكثر من لاعب مثل عدي الدباغ، ومحمود بنتايج، وأحمد شريف، وكلهم عندهم مجهود بدني كبير".

وأضاف: "في حالة جاهزية خوان بيزيرا للقاء الأهلي، أتوقع إن عبد الرؤوف هيدفع به في مركز الجناح، على أن يتم توظيف عدي الدباغ كمهاجم صريح، وده ممكن يدي الفريق فاعلية هجومية أكبر".

وتحدث عبد الهادي عن اختيارات الجهاز الفني في مباراة بيراميدز: "التشكيل اللي بدأ لقاء بيراميدز كان مناسبت، خصوصًا في وجود الثنائي أحمد ربيع ومحمد شحاتة في وسط الملعب، واللي قدموا أداء دفاعي قوي جدًا".

وأشاد عبد الهادي بأداء ناصر ماهر الذي قدم واحدة من أفضل مبارياته مع الزمالك، مشيرًا إلى أن عبد الرؤوف منحه حرية الحركة الهجومية، وهو ما ساعده على صناعة أكثر من فرصة محققة.

واختتم نجم الزمالك السابق حديثه قائلاً: "مع نهاية الشوط الأول بدأ أحمد ربيع يرتكب بعض الأخطاء في التمرير، وذلك ادى إلى استبداله والدفع بعبدالله السعيد، اللي عنده خبرات كبيرة وقدرة على الربط بين الدفاع والهجوم وقيادة الفريق داخل الملعب".