مدرب الزمالك: نعمل في ظروف صعبة وهدفنا الفوز بالبطولة

أكد أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفريق يعمل في ظروف صعبة، لكنه يضع هدفًا واضحًا وهو الفوز ببطولة السوبر المصري.

وقال عبد الرؤوف: "وضعت محمود بنتايج أمام أحمد فتوح في مواجهة محمد الشيبي لغلق الجبهة اليمنى لبيراميدز، وعانينا من ضيق الوقت قبل اللقاء، لكننا حاولنا تجهيز الفريق بأفضل شكل ممكن".

وأوضح أن فريقه واجه أقوى فريق في أفريقيا، وأن الأهم تحقق بالتأهل للنهائي رغم قلة الفرص.

وفاز فريق الزمالك على نظيره بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ستاد آل نهيان في نصف نهائي كأس السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليتأهل الأبيض لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية.