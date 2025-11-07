محمود أبو الدهب: نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك خارج التوقعات

أكد محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو"، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قدم مباراة جيدة أمام فريق سيراميكا كليوباترا في دور نصف نهائي بطولة السوبر المصري في دولة الإمارات.



وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: "أداء فريق الأهلي في تطور من مباراة لمباراة مع المدرب الدنماركي ييس توروب ومن وجهة نظري أن فريق الأهلي استحق الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا والتأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري ".

وأضاف أبو الدهب: "مباراة نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك خارج التوقعات، ولكن أتوقع فوز الأهلي بنسبة ٧٠٪ ".